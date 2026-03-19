Incidente stradale a Crosio della Valle: soccorsa una donna di 80 anni
Sul posto sono intervenuti d'urgenza i sanitari insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri per prestare soccorso a la conducente dell'auto che si è ribaltata
Un incidente stradale ha richiesto l’intervento dei soccorsi nella tarda mattinata di oggi, giovedì 19 marzo, a Crosio della Valle. Poco dopo le 12:20, un’automobilista ha perso il controllo della propria vettura finendo fuori strada in via delle Brughiere, nel tratto che collega il comune a Mornago, proprio nei pressi della rotonda situata dopo il cimitero di Crosio.
L’incidente alla rotonda per Mornago
L’impatto è avvenuto in un punto di passaggio frequente per chi si sposta tra i piccoli centri della zona. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo procedeva in direzione Mornago quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata. I soccorsi sono scattati per la donna di 80 anni alla guida dell’auto. Allertati anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Varese per collaborare alle operazioni di messa in sicurezza dell’area e del veicolo, oltre che per assistere il personale sanitario nelle prime fasi del soccorso alla donna.
Condizioni della conducente
La donna, un’anziana di 80 anni, è stata presa in carico dai sanitari della Croce Rossa. Al momento le sue condizioni sono sotto osservazione, ma la rapidità dell’intervento ha permesso di stabilizzare la situazione sul posto.
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