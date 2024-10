APS Pro Crosio cerca espositori per il mercatino di Natale

APS Pro Crosio come ogni anno è già al lavoro per organizzare il mercatino di Natale. Bancarelle di hobbisti, antiquari, artigiani caratterizzeranno le piazze del centro del paese. Non mancheranno angoli gustosi e dedicati al buon cibo e alla gastronomia.

L’appuntamento è per il primo di dicembre. Per tutta la comunità sarà un momento di festa e socialità, ma anche l’occasione per iniziare a respirare l’atmosfera del Natale e magari trovare sulle bancarelle idee regalo per amici e parenti. APS Pro Crosio, che da sempre è in cabina di regia nell’organizzazione dell’evento, ha inoltre ancora aperto le adesioni per gli espositori. Chi fosse interessato ad esporre la propria bancarella può scrivere alla mail aps.crosiodellavalle@gmail.com.

«Quest’anno è la 3° edizione del nostro mercatino ed è la mia 1° edizione da presidente della Pro Crosio – ha dichiarato Debora Bosetti – Pian piano come associazione “no profit ” ci stiamo facendo conoscere, in tutta la provincia, con piccole manifestazioni come questa del mercatino. L’obiettivo è movimentare promuovere un po’ il nostro paese di 600 abitanti. Infatti, anche per questa manifestazione, gli espositori sono in crescita e le iniziative collaterali coinvolgono adulti, bambini e famiglie di Crosio e delle realtà vicine».