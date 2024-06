Al via il rifacimento del tetto della farmacia comunale di Solaro

Sono in programma a partire dal mese di luglio i lavori di riqualificazione della copertura dello stabile della farmacia comunale numero 1 di Solaro. Il cantiere non interferirà con le attività della farmacia. Per quanto concerne l’esecuzione delle opere, le aree di cantiere saranno limitate alla zona del tetto senza creare disagi all’utenza e utilizzando gli accessi in concomitanza con gli orari di apertura della farmacia. I lavori saranno eseguiti secondo le tempistiche previste salvo modifiche al cronoprogramma dovute al maltempo.

Potrebbero verificarsi disagi nelle giornate di spostamento dei materiali, durante la quali sarà interdetto il passaggio delle auto nella zona retrostante la farmacia. L’intervento è realizzato da Euro.Pa Service e finanziato dall’Azienda Speciale Multiservizi Solaro per le Farmacie Comunali di Solaro.

Christian Caronno, assessore ai Lavori Pubblici: «Il lavoro è necessario per assecondare il piano di valorizzazione e di aumento dei servizi offerti dalla farmacia. Le infiltrazioni che si erano aggravate dalla grandinata della scorsa estate ci hanno costretto a procrastinare l’installazione di apparecchi elettromedicali e nuovi servizi che verranno annunciati nei prossimi mesi. Avremmo preferito intervenire prima, ma l’urgenza dei lavori da eseguire alla copertura dell’ufficio Tutela Minori ci ha costretto a rivedere le priorità. L’intervento è propedeutico all’ampliamento dei servizi in favore della cittadinanza».