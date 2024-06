Alla Festa del Rugby Varese l’acclamato ritorno di 4 Season Collapse

Il pubblico li ha amati l’anno scorso, quando per la prima volta il palco della Festa del Rugby ha conosciuto l’esuberante energia di 4 Season Collapse, collettivo di quattro giovani che risvegliano il torpore delle serate varesine portando sul nostro territorio feste e situazioni travolgenti.

“4 Season nasce nel2022 – racconta Simone Spiteri, uno dei fondatori del collettivo – Il nostro desiderio era quello di smuovere un po’ la movida varesina che ormai da tempo appariva impantanata sempre nelle solite cose. L’abbiamo fatto creando tanti tipi diversi di serate, sia in locali che in spazi pubblici in collaborazione con i comuni: feste, aperitivi, musica dal vivo, soprattutto tanti gruppi di hip hop che negli ultimi due anni stanno smuovendo la scena varesina, fino ad arrivare ad organizzare il primo concertone del primo maggio della provincia di Varese, una giornata memorabile di musica che ha visto esibirsi sia artisti emergenti che già affermati. Quest’anno non siamo riusciti a organizzarlo nuovamente ma speriamo in futuro di poterlo fare”.

DJ Tales è il nome che i ragazzi hanno dato a questo evento, alla sua seconda edizione, che approda all’Aldo Levi giovedì 13 dalle 23. Un dj set da favola che vedrà protagonisti sul palco quattro tra i dj più amati del varesotto: Dj Carlito, Dj Cek, Mr Marshmallow, Dj Dos e l’immancabile vocalist dello sport varesino, Pisa. Anche l’apertura e la chiusura della serata di venerdì sarà firmata 4 Season Collapse, con TMGN e Cek&Deiv.

“Capita spesso di riscontrare difficoltà nell’organizzare eventi – racconta Christian Affri, co-fondatore di 4 Season – Ma da quando abbiamo cominciato, nel bene e nel male, siamo riusciti a creare delle belle collaborazioni, che ancora oggi continuano: abbiamo lavorato spesso con il Comune di Varese che ci ha concesso spazi importanti e naturalmente, con l’Associazione Coopuf, che con il suo appoggio ha reso possibile l’organizzazione di molti dei nostri eventi”.

E prosegue: “Per questa estate abbiamo previsto un fitto programma, tra aperitivi musicali in zone un po’ meno conosciute di Varese e altri format di cui per ora non vogliamo dare anteprime, ma potete restare aggiornati seguendoci su i nostri canali social – conclude Affri – L’unico spoiler che daremo per ora è Villa Toepliz, domenica 23 giugno, aperitivo musicale, dalle 18 alle 23. Una bella occasione divertirsi e riscoprire un luogo così affascinante della nostra città”.