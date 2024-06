Alla scuola Pascoli di Busto Arsizio l’economia si impara dall’ABC e promuove la solidarietà

Insegnare le basi dell’economia con un linguaggio semplice, a misura di bambino. È questo l’obiettivo del progetto “ABC Economia”, proposto e avviato in alcune scuole della provincia di Varese. Tra queste anche la primaria Pascoli di Busto Arsizio, dove le insegnanti delle classi quarte hanno partecipato attivamente al percorso formativo.

ABC dell’economia – Primi passi nel mondo della finanza è un progetto che si basa sul libro realizzato da Abc Czpeczynski e Czpeczynski Family Foundation, tradotto e distribuito anche in Italia grazie a BCC Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate, Associazione Noi del Tosi e Fondazione ITS INCOM Academy. Il libro ha l’obiettivo di spiegare ai bambini il valore del denaro e le basi dell’economia, attraverso le vicende storia di Sofia e Max raccontate con un linguaggio semplice e tante illustrazioni colorate.

Nella scuola di Busto, il progetto è rientrato all’interno della progettazione didattica di Educazione Civica, disciplina normata dalla legge n.92 del 2019. Alle docenti è sorto spontaneo domandarsi “Chi dei nostri alunni non è mai entrato in una banca?”, “Chi di loro non ha mai assistito a un pagamento digitale?”, giacché il Team docenti delle classi quarte ha prontamente deciso di abbracciare la proposta didattica, ritenendola ragguardevole e valida. A tal proposito, sono state programmate attività didattiche con un focus naturalmente di carattere economico nelle differenti discipline del curricolo scolastico. Il punto di partenza è stato la lettura del testo “L’ABC dell’economia, primi passi nel mondo

della finanza”; successivamente, sono state avviate riflessioni in merito, che hanno condotto gli scolari ad acquisire una maggiore consapevolezza riguardo argomenti quali: cos’è il denaro, da dove viene il denaro, cos’è il lavoro, ecc.

Gli alunni hanno sempre mostrato un notevole interesse, dal momento che tali questioni li riguardano da vicino.

Le docenti si sono avvalse di metodologie didattiche attive, affinché gli alunni si sentissero reali protagonisti del proprio processo di apprendimento: ad esempio, mediante un role- playing e l’uso di flash cards si sono immedesimati in un “clothes shops” e hanno simulato una situazione di compra vendita, avvalendosi della lingua inglese; ancora, hanno operato numericamente con i concetti di sconto o percentuale mediante l’analisi di volantini pubblicitari e la realizzazione conclusiva di un compito autentico “Oggi vado a fare la spesa”.

In aggiunta, in italiano il focus didattico è stato incentrato prevalentemente sul volontariato. Ai giovani alunni è stato spiegato chi è un volontario, quali funzioni ricopre nella società o, ancora, l’importanza che tale figura riveste per i più bisognosi.

Sicché l’argomento ha suscitato curiosità e interesse nei bambini, le insegnanti hanno pensato alla realizzazione di un’iniziativa pragmatica, in cui gli alunni potessero sentirsi volontari per un giorno. Partendo dalle richieste dei nostri ragazzi, si è chiesto chi

potremmo aiutare: i bambini prontamente hanno risposto, dichiarando che anche gli animali nei canili o nei gattili sono esseri bisognosi.

Pertanto, si è organizzata una raccolta di cibo e biscottini per cani, scatolette e bustine per gatti e lenzuola usate. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dai bambini e dalle famiglie, che hanno aderito con grande generosità alla proposta.

Sabato 8 giugno. gli alunni, accompagnati dai loro genitori e dalle docenti, si recheranno presso il canile municipale di Busto Arsizio a donare il ricavato della colletta alimentare.