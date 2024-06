Altri temporali in arrivo, allerta meteo per tutta la notte

Dopo le piogge e gli allagamenti di martedì nuovi -forti- temporali sono attesi anche per mercoledì 12 giugno. Lo prevede la Protezione Civile di Regione Lombardia che per questo ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo, fino al livello arancione cioè di criticità moderata. (Foto di Oscar Scandroglio nel gruppo Oggi nel Varesotto)

“Nel corso del pomeriggio -si legge nel documento- è prevista l’attivazione di rovesci e fronti temporaleschi, a partire dalle zone occidentali e meridionali, in estensione verso Est o Nord-Est. Fenomeni in intensificazione in serata con temporali frequenti, anche di forte intensità, in transito dalle pianure occidentali e meridionali verso le zone prealpine. In tarda serata i fenomeni più intensi tenderanno ad attenuarsi sulle zone occidentali, mentre potranno persistere nella notte di giovedì sulle zone centro-orientali. Si segnalano possibili locali cumulate tra 50 e 90 mm nelle 12 ore su pianura e Prealpi. Ventilazione in generale moderata con rinforzi da Est sulle pianure, da Nord sui rilievi settentrionali e da Sud sull’Appennino; venti localmente forti durante gli eventi convettivi più intensi”.

Situazione simile anche per giovedì. “Per la prima parte della giornata del 13 giugno -continua l’allerta- attesi rovesci sparsi o residui temporali tra la notte e la prima mattinata, più probabili sulle zone meridionali e centrali, in transito verso Est. Prevista nuova instabilità nel pomeriggio con rovesci o temporali sparsi sui rilievi, ed occasionale interessamento anche delle pianure. Fenomeni convettivi in generale attenuazione ed estinzione in serata. Ventilazione debole, con qualche rinforzo da Nord in quota”.

Alla luce di questa situazione sia per l’area dei Laghi e delle Prealpi Varesine sia per quello del nodo idraulico di Milano -che comprende anche il basso Varesotto e l’Altomilanese- è stato emesso un bollettino di allerta gialla per il rischio idrogeologico e arancione per i temporali a partire dalle 18 e fino alle 6 di giovedì mattina.