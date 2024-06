Un acquazzone improvviso su Varese: strade allagate e viabilità in tilt

Ha cominciato a piovere quasi all’improvviso e in quantità impressionante. Intorno alle 16.30 di oggi, martedì 11 giugno, un acquazzone improvviso si è abbattuto sulla città di Varese spostandosi poi molto velocemente anche su tutta la Valceresio.

La grande quantità d’acqua caduta ha provocato numerosi allagamenti rendendo difficile la circolazione di mezzi pubblici e auto soprattutto in alcune zone. Tra quelle più colpite l’area dello stadio di Masnago (foto di copertina). Qui il maltempo ha rallentato le linee urbane E e P a causa di significativi allagamenti.

Proprio nella giornata di oggi era stata diffusa un allerta meteo della Protezione civile regionale per il tardo pomeriggio. Dalle ore 18 sono attesi rovesci e temporali sparsi; inneschi convettivi più probabili sulle zone prealpine e di pianura, con fenomeni in transito verso Est o Nord-Est. In serata possibili fenomeni più intensi sulle pianure occidentali, in attenuazione durante la notte.

L’acquazzone che ha colpito Varese si è rapidamente risolto nel giro una mezz’ora.