Ancona: “Continueremo a impegnarci per Brebbia con spirito di puro servizio”

Con un messaggio ai cittadini il candidato di #Brebbia, Gaspare Ancona, ha voluto ringraziare gli elettori che lo hanno sostenuto alle ultime elezioni amministrative. «Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno accordato a me, alla lista #Brebbia e al mio programma, il loro voto. Oltre che un onore, questo per me rappresenta una grande responsabilità nei Vostri confronti ma anche nei confronti di tutti gli altri stimabili cittadini che per ragioni diverse hanno optato per preferire un altro progetto».

La vittoria in questa tornata è andata a Giulio Brughera mentre la lista #Brebbia sarà presente all’opposizione con quattro seggi in consilgio: «La campagna elettorale ci ha offerto un tempo prezioso per rafforzare la coesione tra di noi, ed oggi ad elezioni avvenuta, il sottoscritto insieme ad Anna Mauri, Diego Zanchin e Marco Gaiazzi siamo pronti, con spirito di puro servizio, ad assumere l’impegno di animare ogni cambiamento che possa andare a vantaggio del paese. Nel ringraziarvi ancora una volta per il vostro sostegno, mi auguro continuerete anche per il futuro a supportarci nelle nostre azioni. Il vostro incoraggiamento è importantissimo per noi, ci consentirà di svolgere al meglio il ruolo che ci avete affidato per portare avanti tutto quanto possa risultare utile a migliorare la nostra condizione di cittadini».

