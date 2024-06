Antonio Palmieri riconfermato sindaco di Tronzano Lago Maggiore

Antonio Palmieri è stato riconfermato alla guida di Tronzano Lago Maggiore per il suo secondo mandato consecutivo, e quarto complessivo (visto che era già stato sindaco del paese dal 2004 al 2014).

La vittoria è stata chiara fin dalle prime fasi dello scrutinio, con il candidato unico della lista “Tutti insieme per Tronzano” che ha superato rapidamente il 50% dei voti validi.

«Sono contento e pronto per questa ripartenza. Inizieremo a lavorare per sviluppare le ambiziose idee e i progetti del nostro programma – racconta Palmieri -. Con una squadra arricchita da tre nuove persone, ci impegneremo a garantire servizi sia per i residenti che per i villeggianti, che triplicano la popolazione nel periodo estivo. Tra i nostri obiettivi ci sono il recupero della storicità dei nostri luoghi e la promozione di nuovi servizi. Ci concentreremo anche su questioni come la gestione dei rifiuti turistici e il miglioramento dei rapporti con i visitatori».