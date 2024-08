Tre appuntamenti con “Antichi organi” a cavallo di ferragosto

L’Associazione Antiqua Modicia invita ai prossimi 3 appuntamenti per festeggiare il Ferragosto in musica, nell’ambito della 44° Stagione “Antichi Organi, patrimonio d’Europa” (ciclo di concerti sugli organi storici della provincia di Varese, promosso e organizzato dall’Associazione con la Direzione Artistica di Irene De Ruvo e Mario Manzin), in programma per Martedì 13, Giovedì 15 e Venerdì 16 agosto.

Il primo si terrà martedì 13 agosto a Brusimpiano in via Santuario B.V. del Campaccio di Ardena con inizio alle ore 21.00. Léon Berben si esibirà all’organo Francesco Carnisi 1847

Giovedì 15 agosto a Tronzano Lago Maggiore nella Chiesa Parrocchiale di San Rocco, Alessandro Passuello suonerà lOrgano proveniente da Vira Gambarogno.

Venerdì 16 agosto a Luino nella Chiesa di San Giuseppe dalle ore 21.00 è in programma il concerto di Fabio Tricomi, viella, flauti e percussioni e Fabiana Ciampi, organo anonimo sec. XVII

La ricca programmazione della rassegna si snoda su tutto il territorio della Provincia di Varese, dal 5 luglio al 19 ottobre con ben 26 appuntamenti con la musica d’organo: sono 31 i musicisti ospiti, provenienti da tutta Italia oltre che da Spagna, Olanda, Svizzera e Lituania, che si esibiranno sui preziosi organi storici, opere uniche e frutto della maestria di numerose case organarie.