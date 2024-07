Accessibilità e pontili: finanziamenti in arrivo per i laghi del Varesotto

Regione Lombardia comunica di aver stanziato 9,6 milioni di euro per valorizzare i laghi lombardi attraverso 26 nuovi interventi infrastrutturali sulle aree demaniali. Questi finanziamenti consentiranno la realizzazione e riqualificazione dei pontili e delle strutture per la navigazione pubblica di linea e da diporto, il miglioramento dell’accessibilità ai laghi, la realizzazione e il completamento di passeggiate a lago e percorsi ciclopedonali, il consolidamento di sponde e banchine, la realizzazione di opere idrauliche e idrogeologiche.

I FINANZIAMENTI

Le risorse complessive sono 13.125.075 euro, di cui 9.623.825 euro di contributo regionale. I cantieri partiranno nel 2025 per concludersi, in base al singolo cronoprogramma dell’opera, entro il 2025 o entro il 2026. Di seguito la ripartizione dei finanziamenti per Autorità di Bacino lacuale.

Per quanto riguarda il Varesotto, sono stati destinati 1,5114.500 Euro, di cui 757,250 da Regione Lombardia per 8 opere dell’Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla e 450.00 di cui 225.000 da Regione Lombardia per 3 opere dell’Autorità di Bacino dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese.

NELLO SPECIFICO:

AUTORITÀ DI BACINO LACUALE CERESIO, PIANO E GHIRLA: 8 opere per un investimento di 1.514.500 euro di cui 757.250 euro finanziati da Regione.

COMUNE DI VALSOLDA (CO) – riqualificazione spondale per ampliamento disponibilità posti barca in riva frazione San Mamete in Comune di Valsolda. Costo complessivo dell’intervento 675.000 euro, contributo regionale 337.500.

PORLEZZA – CARLAZZO (CO) – opere di ripristino pulizia regolazione flusso canale Lagadone emissario del Lago di Piano ed imissario Lago Ceresio. Costo complessivo dell’intervento 100.000 euro, contributo regionale 50.000 euro.

ORIA VALSOLDA (CO) – opere di ripristino pontile d’attracco e vie d’accesso presso la dogana di Oria Valsolda. Costo complessivo dell’intervento 100.000 euro, contributo regionale 50.000 euro.

LAVENA PONTE TRESA (VA) – riqualificazione ambientale area demaniale lungo Tresa. Costo complessivo dell’intervento 200.000 euro, contributo regionale 100.000 euro.

LAVENA PONTE TRESA (VA) – posa di nuovo pontile per attracco temporaneo a Lavena Ponte Tresa. Costo complessivo dell’intervento 70.000 euro, contributo regionale 35.000 euro.

VALGANNA (VA) – opere di sistemazione idraulica idrogeologica del corso idrico Rio delle carpane che recapita nel Lago di Ghirla in località Eden. Costo complessivo dell’intervento 30.000 euro, contributo regionale 15.000.

PORLEZZA (CO) – opere di posa pannelli fotovoltaici ed opere annesse presso la struttura/pontile pubblico di Porlezza ai fini della ricarica elettrica dei battelli. Costo complessivo dell’intervento 139.500 euro, contributo regionale 69.750 euro.

PORTO CERESIO (VA) – ridestinazione del chiosco ex dogana ad edificio di accoglienza turistica e informazioni sul territorio. Costo complessivo dell’intervento 200.000 euro, contributo regionale 100.000 euro.

AUTORITÀ DI BACINO DEI LAGHI MAGGIORE, COMABBIO, MONATE E VARESE: 3 opere per un investimento di 450.000 euro di cui 225.000 euro finanziati da Regione.

LAVENO MOMBELLO (VA) – ripristino e riqualificazione dell’accessibilità alle spiagge pubbliche demaniali e manutenzione straordinaria terrazza panoramica demaniale parco pubblico. Costo complessivo dell’intervento 128.000 euro, contributo regionale 64.000 euro.

TRONZANO (VA) – realizzazione di strutture a completamento e potenziamento delle esistenti per la messa in opera di un nuovo pontile in località Canovi. Costo complessivo dell’intervento 196.000 euro, contributo regionale 98.000 euro.

VARESE – miglioramento degli attracchi lacuali presso località Schiranna di Varese e Isolino Virginia -Biandronno. Costo complessivo dell’intervento 126.000 euro, contributo regionale 63.000 euro.