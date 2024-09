Statale 394: in partenza lavori di messa in sicurezza tra Luino e Zenna

Nel mese di settembre ANAS ha programmato dei lavori sulla Strada Statale 394 “del Verbano Orientale”, un progetto che coinvolgerà i comuni di Luino, Maccagno con Pino e Veddasca e Tronzano Lago Maggiore. Gli interventi, che coprono il tratto compreso tra il km 37+100 e il km 50+516, riguarderanno la realizzazione e la manutenzione delle opere di difesa attiva e passiva delle scarpate di monte.

Adeguamenti essenziali per garantire la sicurezza stradale, prevenendo fenomeni di frana e smottamento lungo uno dei tratti più esposti della SS 394. I lavori -che dalle prime informazioni non dovrebbero interessare la carreggiata e quindi non influiranno sulla viabilità – mirano a consolidare le scarpate e rafforzare le infrastrutture esistenti, assicurando una maggiore protezione per chi transita nella zona.

L’intervento si inserisce nel quadro più generale delle attività di manutenzione della viabilità di ANAS nell’alta Provincia di Varese.

Enrico Bianchi, sindaco di Luino: «I lavori programmati da ANAS si devono inserire in azioni programmate e periodiche per agevolare il flusso frontaliero, non solo a Luino ma su tutta la costa. Pensiamo a quanti, ogni giorno, percorrono questa via di comunicazione che, attraversando anche le valli dell’interno, porta al valico di Zenna e da lì ad uno dei poli di attrattività frontaliera principali del Canton Ticino. Questi interventi non possono che favorire ed agevolare tutto questo rendendo sicuro il tragitto quotidiano di migliaia di persone».

Ivan Vargiu, primo cittadino di Maccagno con Pino e Veddasca: «Interventi utilissimi per rilanciare il potenziale attrattivo della costa del Maggiore e di abitati che, come il nostro, basano molta parte della loro economia sul turismo. Avere una via di comunicazione principale in stato decoroso e sicuro non può che agevolare l’arrivo e la ripartenza dei tanti visitatori che arrivano specialmente dall’Europa continentale via Svizzera. Sono molto contento perché si migliora la qualità e la sicurezza del tratto di strada che conduce i nostri frontalieri in Svizzera».

Antonio Palmieri, sindaco di Tronzano Lago Maggiore: «Sono ovviamente compiaciuto che finalmente si intervenga sulla Luino- Zenna con lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza e prevenzione del dissesto idrogeologico; mi auguro che questi interventi siano incisivi anche sul taglio delle piante pericolose prospicienti la rete viaria, problematica già segnalata dai nostri comuni più volte».