Aperitivo e musica in piazzetta della Pace: feste gemelle a Vedano Olona per la chiusura della campagna elettorale

Si festeggia in piazzetta della Pace la chiusura della campagna elettorale a Vedano Olona. Entrambe le liste – la lista n. 1 Polo civico Vedanese che candida come sindaco Sergio Mina, e la lista n. 2 Prossima Vedano che candida come sindaco Vincenzo Orlandino – hanno organizzato un momento di chiusura del lungo percorso verso l’appuntamento con le urne, con una festa in piazza.

Mercoledì 5 giugno, a partire dalle 19, appuntamento con Sergio Mina e la sua squadra che aspettano simpatizzanti ed elettori per un apericena e musica a cura di dj Massi.

Venerdì 7 giugno, sempre dalle 19, la chiusura della campagna elettorale di Vincenzo Orlandino e della sua lista, con aperitivo, cibo e buona musica per tutti.

Tutto questo sperando che giugno non sia come maggio e non rovini la festa all’aperto di aspiranti sindaci e consiglieri con un acquazzone improvviso.

(Nella foto: festa in piazzetta della Pace, immagine di repertorio)