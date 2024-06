Attacco informatico al “Mercatino” dell’usato: dati personali dei clienti a rischio

Un attacco informatico ha preso di mira la catena di negozi Mercatino, specializzata nella vendita di oggetti e abiti usati presente in tutta Italia e in provincia di Varese a Gazzada Schianno e Gallarate.

I clienti sono stati avvisati tramite una email riguardo alla minaccia e alla possibile compromissione dei loro dati personali. Secondo quanto riportato nella comunicazione, l’attacco degli hacker risalirebbe a due mesi fa, precisamente a domenica 14 aprile 2024. I sistemi compromessi apparterrebbero a Mercatino Franchising.

Si legge nell’email:

“Gentile Cliente,

vogliamo informarla che siamo venuti a conoscenza di un attacco informatico avvenuto domenica 14 aprile 2024 ai sistemi della Mercatino Franchising, nostro Responsabile del Trattamento. Esiste pertanto la possibilità che tra le informazioni violate durante questo attacco ci siano anche i suoi dati, presenti negli archivi di Mercatino srl per l’erogazione dei servizi necessari alla nostra attività. I dati potenzialmente interessati sono i dati personali (nome, cognome, codice fiscale, rif. documento di identità) e i dati di contatto (indirizzo, CAP, città, provincia, e-mail, numero di telefono), oltre al dettaglio di eventuali operazioni effettuate. Sono esclusi dati sensibili.

La informiamo che sono state immediatamente attivate tutte le procedure di salvaguardia e di comunicazione agli organi competenti (Garante per la Protezione dei Dati Personali), i servizi che eroghiamo sono rimasti operativi.

La protezione e la sicurezza dei dati sono da sempre di grande importanza per Mercatino; per questo motivo nell’analizzare approfonditamente quanto accaduto, la Mercatino Franchising ci ha comunicato di aver già intrapreso un programma di analisi e sviluppo di ulteriori misure di sicurezza”.

In caso di anomalie riscontrate il Mercatino invita i clienti a contattare il punto vendita per chiarimenti, richieste ed informazioni.