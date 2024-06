Autostrada A8 Milano – Varese: le prossime chiusure notturne

CHIUSURE NOTTURNE TRATTO MILANO FIERA-ALLACCIAMENTO A9 VERSO VARESE

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Milano Fiera e l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Varese, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 10 alle 5:00 di martedì 11 giugno;

-dalle 22:00 di giovedì 13 alle 5:00 di venerdì 13 giugno;

-dalle 23:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 giugno.

TRAGITTI ALTERNATIVI

L’area di servizio “Villoresi est” sarà chiusa con un’ora di anticipo rispetto ai suddetti orari di chiusura del tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Milano verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo Fiera di Milano, immettersi sul Raccordo Fiera di Milano, in direzione Rho/SS33 del Sempione, percorrere la SS33 del Sempione seguendo le indicazioni per Varese con ingresso in A8 allo svincolo di Legnano;

da Milano verso Como/Chiasso, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo Fiera di Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza, uscire dallo svincolo di Baranzate, proseguire sulla SP233 della Varesina, in direzione Varese ed entrare sulla A9 Lainate-Como-Chiasso allo svincolo di Origgio.

Contestualmente, saranno chiusi i rami del Raccordo Fiera (R37), per chi proviene da Rho verso Varese/Chiasso e Milano e per chi proviene da Monza, in direzione di Varese/Chiasso.

TRAGITTI ALTERNATIVI

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Rho verso Varese, uscire a Baranzate e percorrere la SS33 del Sempione verso Varese ed entrare in A8 a Legnano;

da Rho verso Chiasso, uscire a Baranzate e percorrere la SP233 della Varesina per entrare sulla A9 Lainate-Como-Chiasso allo svincolo di Origgio;

da Rho verso Milano, uscire a Baranzate e rientrare dallo stesso svincolo, per poi immettersi sulla A8 attraverso il nodo Fiera Milano;

da Monza verso Varese, seguire le indicazioni per Rho, lungo la SS33 del Sempione, per entrare in A8 a Legano;

da Monza verso Chiasso, uscire a Baranzate, percorrere la SP233 della Varesina, per entrare sulla A9 allo svincolo di Origgio.

CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CASTRONNO-SOLBIATE ARNO VERSO MILANO

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, nelle cinque notti di lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 giugno, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno, verso Milano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SP341 verso Milano e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno.

CHIUSURE NOTTURNE GALLARATE E LEGNANO



Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 10 alle 5:00 di martedì 11 giugno, sarà chiusa la stazione di Gallarate, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano: Busto Arsizio, al km 24+500 della stessa A8;

in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Varese: Cavaria, al km 33+900 della stessa A8;

in entrata verso la D08 Diramazione Gallarate-Gattico e in uscita per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Besnate, al km 4+00 della Diramazione;

-dalle 21:00 di mercoledì 12 alle 5:00 di giovedì 13 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Castellanza, al km 18+000