BasketBall Gallarate, Sebastian Perini nuovo vicepresidente

Innesto importante in ambito societario per il BasketBall Gallarate. La società biancoblu ha annunciato l’ingresso nel board, con il ruolo di vicepresidente, di Sebastian Perini: una figura di rilievo nel mondo del basket visti i suoi trascorsi in campo e dietro le scrivanie.

Origini romane, 46 anni, Perini lavora come manager in ambito farmaceutico ma dal 2011, dopo aver giocato a basket, ha intrapreso la strada di dirigente sottocanestro. Lo ha fatto in Svizzera, a Neuchatel, e poi in Lombardia: con Desio ha conquistato la promozione dalla C Gold alla Serie B mentre da presidente di Vigevano ha ottenuto la salita dalla B alla Serie A2 e la successiva salvezza in una piazza calda e competente. Il rapporto con i Ducali si è interrotto nel mese di febbraio: ora per il manager si apre una nuova esperienza.

L’arrivo di una figura come quella di Perini va letta nell’ottica di sviluppo che il BBG ha intrapreso in questi anni e che il club intende consolidare: «Gallarate è società ambiziosa e sono felice di entrare a farne parte – la prima dichiarazione di Perini – L’obiettivo è quello di strutturarci per crescere in maniera organica sia da un punto di vista economico, sociale e sportivo. Gallarate è parte di una realtà unica come l’HUB del Sempione che è un progetto dal grandissimo potenziale e ha l’obiettivo di puntare a salire di categoria. Ringrazio la società, nelle persone di Thomas Valentino, Luca Ciardiello, Francesco Fogato e Matteo Cucco, per avermi coinvolto in questo progetto e sono certo che potremo toglierci grandi soddisfazioni».

Ad accogliere Perini anche le parole di Thomas Valentino, presidente onorario della società: «Sono molto felice di dare il benvenuto a Sebastian che è una figura con grande esperienza manageriale dentro e fuori dal basket. In questi anni ha ottenuto ottimi risultati ovunque è stato quindi tutto il CdA è certo che il suo ingresso permetterà alla nostra società di fare un importante salto in avanti a livello di qualità. Siamo certi che con lui per Gallarate si può aprire un ciclo davvero fruttuoso».