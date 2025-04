“Questo sono io”: al Teatro Condominio di Gallarate il musicalcon gli ospiti di “Il Granello”

Domenica 13 aprile alle ore 16.00, il palcoscenico del Teatro Condominio di Gallarate ospiterà lo spettacolo “Questo sono io – Il Musical”, un progetto ispirato al celebre film The Greatest Showman e interamente interpretato dagli utenti della cooperativa sociale Il Granello, con il supporto dell’associazione Cuorikonnessi O.D.V. di Fagnano Olona.

Il musical, il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza alla cooperativa stessa, rappresenta il frutto di un percorso educativo, artistico e sociale che coinvolge circa 80 ragazzi con disabilità e oltre 30 volontari. Un progetto che fonde teatro, musica e inclusione, con l’obiettivo di promuovere il valore della diversità e la piena partecipazione alla vita culturale della comunità.

Lo spettacolo nasce all’interno delle attività laboratoriali dei centri SFA e CSE della cooperativa: canto, danza, scrittura creativa, scenografia, laboratorio emozionale, luci e suoni si intrecciano in un percorso co-costruito tra educatori, famiglie, tecnici e volontari. Il copione è un adattamento del film, con testi e canzoni tradotti in italiano e rielaborati per riflettere le esperienze e i talenti di ciascun partecipante.

«Utilizzare il teatro come strumento educativo significa costruire un atto sociale e culturale, in cui la presenza scenica diventa espressione di umanità e occasione per abbattere stereotipi e pregiudizi», spiega Luca Landolfi, direttore artistico della cooperativa Il Granello.

L’iniziativa intende sensibilizzare il territorio sull’importanza dell’inclusione sociale attraverso il linguaggio universale dell’arte, dimostrando come il teatro possa diventare un potente mezzo per valorizzare le capacità delle persone e favorire processi di integrazione.