Eccellenza Csi Varese: Cardinal Schuster Moriggia campione

Un sogno che si realizza: vincere il campionato con un turno d’anticipo e trasformare l’ultima partita in una grande festa. Ci sono riusciti i ragazzi dell’Asd Cardinal Schuster Moriggia, che sabato 5 aprile hanno conquistato il titolo al termine di una sfida emozionante contro l’OSS Mezzana, imponendosi per 4-3 in trasferta.

Una vittoria che vale il campionato d’Eccellenza del Csi Varese – il massimo campionato a livello regionale -, al termine di una stagione segnata dal testa a testa con il Germignaga Calcio.

“Da otto anni aspettavamo questo momento – ha commentato il presidente Molon – è stata una vittoria del gruppo e della testa. Nelle ultime partite abbiamo sempre vinto in rimonta, mettendo tutto in campo”.

Ora, sabato 12 aprile sarà festa grande per il Moriggia, che oltre al titolo potrà prepararsi alla fase regionale del CSI Lombardia: “Abbiamo già sbirciato l’accoppiamento, sarà probabilmente con una squadra del CSI Brescia. Una settimana per festeggiare, poi subito testa a questo importante traguardo”, ha concluso Molon.