Virtus Gallarate protagonista a Crema e Imperia: titoli regionali e ottimi piazzamenti per le ginnaste

Fine settimana di successi per la Virtus Gallarate, impegnata su due fronti tra Crema e Imperia. In occasione della prima prova regionale Silver LE, svoltasi il 29 e 30 marzo a Crema, la società gallaratese ha ottenuto risultati di rilievo, celebrando anche la presentazione ufficiale delle nuove divise di gara.

Sul piano sportivo, la Virtus ha confermato il proprio valore con una serie di ottime prestazioni. Nella categoria Allieve 3, Arianna Garimoldi ha conquistato il primo posto, dimostrando qualità tecniche e determinazione. Buona prova anche per Alice Ruberto, che ha chiuso con un meritato terzo posto nella categoria Allieve 4, confermando il suo percorso di crescita.

A distinguersi in modo particolare è stata Ginevra Costa, che nella categoria Junior 1 ha vinto il titolo regionale, rafforzando un palmarès già arricchito dai titoli conquistati nel 2024 sia a livello regionale (categoria LD) che nazionale, nella competizione di Rimini. Un risultato che testimonia l’impegno e la costanza dell’atleta.

Nel frattempo, un’altra squadra della Virtus Gallarate era impegnata a Imperia per l’ultima prova del campionato di Serie C, dove Serena Ruberto, Anastasia Moscato, Nicole Dancelli e Giulia Pariani si sono distinte classificandosi settime su 37 squadre. Un piazzamento di valore che consolida la presenza della società a livello nazionale. Ottimo anche il risultato di Veronica Pellegrini, in gara in prestito con la Gymnasium 96, con cui ha centrato la decima posizione.

Il bilancio del weekend evidenzia non solo le capacità delle atlete, ma anche l’efficacia del lavoro svolto dallo staff tecnico e dalla società, che con passione e professionalità continua a posizionarsi tra le realtà più solide e competitive della ginnastica ritmica lombarda.