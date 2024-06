Brughera: “Brebbia ha bisogno di ripartire e recuperare il senso di comunità”

«Conosco il paese come le mie tasche, la sua storia, le persone e sono sicuro di poter dare molto ai miei concittadini». Giulio Brughera, candidato sindaco con la lista Obiettivo Brebbia, si presenta con un programma focalizzato sul senso di comunità. In circa vent’anni di attività politica ha rivestito l’incarico di vicesindaco, assessore e consigliere, sia di maggioranza che di opposizione.

La sua parola chiave è “ripartire“: «Dopo tre anni senza una minoranza e otto mesi di commissariamento, per chi amministrerà sarà essenziale comprendere innanzi tutto la situazione attuale del paese e agire di conseguenza e rapidamente per migliorarla». Brughera si impegna a far rivivere Brebbia attraverso una serie di attività che possano riunire i cittadini e recuperare lo spirito locale, coinvolgendo le diverse anime del paese.

«Il nostro gruppo è espressione delle diverse fasce della popolazione e abbiamo preparato un programma che tocca tutti i punti della vita comunale (Qui i candidati). Tra le priorità resta però la volontà di andare a far ripartire quei servizi che in questo momento sono fermi oltre a trovare soluzioni per rimediare ad alcune problematicità che caratterizzano il nostro comune, tra queste la viabilità e la sicurezza stradale o le chiusure delle attività di piccolo commercio locale».

Tra i punti nel programma c’è anche il futuro della Fondazione Terzoli, storicamente utilizzata dal comune e che ora, per il candidato, necessita di interventi urgenti: «Uno sul piano tecnico, rifare il tetto, e l’altro giuridico per la nomina del consiglio di amministrazione. La nostra proposta è quella di andare a riaprire questa struttura da destinare a centro diurno per anziani e per attività di volontariato e per i giovani».

Il programma di Obiettivo Brebbia è costruito sul coinvolgimento e il sostegno ai diversi attori della comunità: «Siamo consapevoli che l’amministrazione deve agire in sinergia con tutte le parti che compongono la cittadinanza. Per questo andremo a sostenere realtà d’eccellenza come la nostra scuola o l’asilo parrocchiale e i commercianti, che hanno scelto di investire a Brebbia e per questo devono essere sostenuti, anche alla luce delle opportunità che si possono creare per i più giovani. In estrema sintesi vogliamo portare avanti proposte concrete per il territorio e per migliorare la qualità della vita di chi lo abita».

