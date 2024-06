C’è fermento a Sumirago per la corsa dei droni: 65 piloti da tutto il mondo sfrecceranno a 200 all’ora

Il 22 e 23 giugno 2024, il centro sportivo di via Carducci a Sumirago ospiterà per la prima volta in Italia la “World Cup Italy 2024 Drone Racing FPV“. Questa tappa mondiale, organizzato in collaborazione tra Comune di Sumirago, Proloco Sumirago, Aeroclub Secchia e SpeedyPizza Drones, vedrà la partecipazione di 65 piloti provenienti da 18 paesi, pronti a sfidarsi per il podio.

Cos’è il Drone Racing FPV?

Il Drone Racing FPV (First Person View) è una disciplina sportiva innovativa che combina competizione e tecnologia avanzata. I piloti, utilizzando visori FPV, guidano i loro droni a velocità superiori ai 200 chilometri all’ora attraverso percorsi complessi, offrendo uno spettacolo ad alta adrenalina.

Programma della Gara

Sabato mattina inizieranno le qualifiche a tempo per determinare la classifica provvisoria. La domenica si terranno le eliminatorie, con batterie di 4 piloti, culminando nella finalissima. La cerimonia di apertura, prevista per sabato alle 19:30, vedrà la sfilata dei piloti con le loro bandiere, discorsi ufficiali e l’inno nazionale eseguito dal Corpo Musicale della Scuola Secondaria E. Fermi di Sumirago. Seguirà un’esibizione di piloti nazionali di Drone Racing.

SABATO | 22 | GIUGNO

09:00 – Sessioni di qualifiche dei piloti

19:30 -Cerimonia di apertura

20:30 – Coppa Endurance notturna

21:30 – Festa con musica dal vivo

DOMENICA | 23 | GIUGNO

08:00 – Seconda sessione di qualifica dei piloti

10:30 – Sessioni di eliminazione

16:30 – Finali: Femminile, Junior e Generale

18:00 – Cerimonia di premiazione

Intrattenimento e Attrazioni

L’evento offrirà diverse attrazioni per tutte le età, inclusi il Drone Soccer dalla Francia e un simulatore FPV. Sarà presente una zona bimbi con giochi gonfiabili e la possibilità di scattare foto su una mongolfiera statica la domenica.

Food e Musica

I visitatori potranno gustare varie prelibatezze dai food truck presenti, con la Proloco che gestirà un punto bar dalle colazioni in poi. Sabato sera, dalle 21:30, si terrà un concerto rock live con le band Seattle Garage Service e Turbotoaster.

Conclusione

La kermesse si concluderà domenica alle 18:00 con la premiazione dei tre migliori piazzamenti. La scelta di ospitare questo evento nasce dalla volontà di valorizzare il territorio di Sumirago e promuovere lo sport tra i giovani.

Non perdete l’occasione di assistere a questo spettacolo unico e di vivere un weekend all’insegna dello sport e del divertimento.