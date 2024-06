Centro Multiraccolta di Busto Arsizio possibili disagi giovedì 13 giugno

A causa di un intervento di manutenzione straordinaria alla struttura (all’interno dell’area della rampa a ferro di cavallo), nella giornata di giovedì 13 giugno, presso il Centro Multiraccolta di Busto Arsizio (via Tosi ang. via Dell’Industria) potrebbero verificarsi alcuni disagi per il conferimento delle categorie di rifiuti i cui contenitori sono posizionati nella zona interessata dai lavori.

In particolare, potrebbe essere inibito il conferimento dei seguenti rifiuti:

Rifiuti ingombranti

Rifiuti inerti (mattoni, piastrelle, residui da demolizione, ecc.)

Cassette in plastica

Frazione indifferenziata nei sacchi azzurri