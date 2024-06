Chiuse le urne alle 23 di sabato 8 giugno, ecco il dato dell’affluenza Comune per Comune

Chiuse le urne alle ore 23 di sabato 8 giugno. QUI TUTTE LE INFORMAZIONI, LE LISTE E I CANDIDATI.

Il dato delle Europee a livello nazionale dice che è andato a votare poco meno del 15% degli aventi diritto. In Lombardia ha votato il 16,45%, mentre in provincia di Varese il 14,68%.

Per quanto riguarda le elezioni amministrative, in provincia di Varese ha votato il 18% degli aventi diritto. Si vota anche domenica 9 giugno dalle 7 alle 23, poi ci sarà lo scrutinio delle elezioni europee e poi, lunedì 10 giugno, quello per le amministrative.

Sono ben 77 le amministrazioni chiamate alle urne in provincia di Varese. Duno è il paese dove si è votato di più finora (32,82%), seguito da Brinzio col 25,36%, Ispra col 24,92%, Tronzano Lago Maggiore col 24,73%. Ecco come è andata l’affluenza, Comune per Comune:

Arcisate 16,92%

Arsago Seprio 18,81%

Azzio 18,70%

Bedero Valcuvia 22,78%

Besnate 20,96%

Biandronno 17,11%

Bisuschio 16,33% Bodio Lomnago 18,95%

Brebbia 17,75%

Brinzio 25,36%

Brunello 22,95%

Brusimpiano 17,22%

Buguggiate 20,54%

Cadrezzate con Osmate 18,63%

Cantello 18,27%

Caravate

Cardano al Campo 15,96%

Carnago 17,48%

Caronno Varesino 20,90%

Casalzuigno 13,55%

Casciago 21,48%

Cassano Valcuvia 13,43%

Castello Cabiaglio 14,48%

Castelseprio 18,13%

Castelveccana 21,32%

Castiglione Olona 17,46%

Castronno 15,65%

Cavaria con Premezzo 18,04%

Cazzago Brabbia 20,72% Comabbio 20,02%

Crosio della Valle 16,99%

Cunardo 14,60%

Curiglia con Monteviasco 15,96%

Cuveglio 17,20%

Cuvio 15,46%

Dumenza 12,51%

Duno 32,82%

Ferrera di Varese 18,01%

Gavirate 16,84%

Gazzada Schianno 17,26%

Germignaga 17,36%

Gorla Minore 18,15%

Gornate Olona 15,63%

Grantola 22,23%

Induno Olona 18,94%

Ispra 24,92%

Lozza 21,63%

Maccagno con Pino e Veddasca 22,44%

Malnate 17,49%

Marnate 21,35%

Marzio 13,85%

Mercallo 21,78%

Mesenzana 10,85%

Monvalle 19,74%

Morazzone 15,59%

Mornago 15,98%

Olgiate Olona 20,56%

Orino 20,88%

Porto Valtravaglia 19,24%

Rancio Valcuvia 13,21%

Ranco 21,64%

Samarate

Sesto Calende 17,53% Solbiate Arno 19.02%

Solbiate Olona 16,83%

Taino 16,46%

Ternate 18,84%

Tradate 17,45%

Travedona-Monate 22,21%

Tronzano Lago Maggiore 24,73%

Uboldo 15,89%

Valganna 19,77%

Varano Borghi 18,63%

Vedano Olona 16,18%

Venegono Inferiore 17,91%

Viggiù 14,84%

Vizzola Ticino 18,44%