Cinque anni di trasformazioni: Gabri presenta la sua lista e la visione per il futuro di Castronno

«Sono un costruttore e quello che realizzo lo faccio per aumentare il valore immobiliare del mio paese, e non parlo dell’urbanistica. Molti progetti importanti hanno contribuito a migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini rendendo Castronno forte e florida».

È questa la sintesi di cinque anni di amministrazione del sindaco uscente di Castronno Giuseppe Gabri, caratterizzata dalla realizzazione di opere pubbliche attraverso l’utilizzo di fondi statali e regionali.

Nell’ex scuola di Sant’Alessandro si è tenuto il secondo incontro dei tre programmati dalla lista di Gabri: l’ultimo sarà oggi, giovedì 6 giugno, nelle sale del Comune di Castronno.

Gabri si presenta con una lista politica: nel logo i simboli di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Il suo avversario è Luca Vasoli e la lista Progetto Comune.

Con Gabri alcuni volti nuovi ma anche qualche conferma, tra cui l’attuale vicesindaco Andrea Turetta. Durante l’incontro ogni candidato ha raccontato la propria esperienza e ha spiegato quali abilità metterà in campo. (qui il programma e i candidati)

«Competenza e passione è il nostro slogan – ha detto in apertura Giuseppe Gabri- : non ci si improvvisa amministratori, ci vuole esperienza che da sola però non basta; serve anche la passione. Ci piace amministrare, ci piace essere disponibili e presenti; in questi anni abbiamo sempre dato risposte ai cittadini e abbiamo sempre fatto scelte, non abbiamo mai lasciato le cose in sospeso».

«Cinque anni caratterizzati soprattutto da “grandi opere”, dice Gabri, portate tutte a compimento».

Il programma è articolato e ambizioso, tra i punti chiave emergono sei aree: sviluppo sostenibile, manutenzione, servizi alla comunità, istruzione e cultura, partecipazione civica e sicurezza.

Ampio spazio ha la riqualificazione urbana: «Tra i vari progetti abbiamo la realizzazione della nuova mensa scolastica, opera finanziata dal PNRR, per un importo pari a 1.100.000,00 €. I lavori inizieranno nel mese di luglio 2024; la mensa sorgerà all’interno del plesso scolastico.- ha spiegato Gabri – Poi l’ampliamento del cimitero con l’installazione di un impianto fotovoltaico al fine di rendere gratuito il servizio lampade votive. Apriremo poi il Parco della Villa Puricelli alla cittadinanza, arretrando il muro di recinzione su Via Lario; abbiamo ottenuto a marzo 2024 il parere favorevole della Soprintendenza. Provvederemo quindi a sostituire i serramenti Palestra Comunale tramite finanziamento già aggiudicato. Importante poi il progetto che realizzeremo sulla nuova area di spaglio del torrente Arno, al fine di evitare disagi nella zona Sant’Alessandro e al Campo Sportivo. Infine realizzeremo un nuovo Auditorium con spazi per le associazioni nell’immobile dell’ex Asilo di Via Sacro Monte».

«Il mio obiettivo principale per il prossimo mandato sarà quello di continuare a lavorare per il bene comune, – ha concluso Gabri – mettendo sempre al centro delle mie azioni i bisogni e le aspettative dei cittadini. La mia esperienza e la profonda conoscenza delle dinamiche del nostro Comune mi consentono di affrontare con competenza e determinazione le sfide future. Spero che i cittadini sostengano me e la mia squadra in questa nuova avventura elettorale».

Lo speciale elettorale di Castronno