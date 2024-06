Cittadini europei e sovranità europea: l’appello al voto dei Federalisti

«Il modo migliore per celebrare la sovranità europea è quello di andare a votare l’8-9 giugno». È l’appello al voto che arriva del Movimento Federalista Europeo, sezione di Gallarate, in vista dell’appuntamento elettorale.

Un appello che riparte dalle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che il 2 giugno scorso ha ricordato che le elezioni europee sono il momento in cui si consacra la sovranità dei cittadini europei.

Quelle del Capo dello Stato erano parole che poggiavano – ovviamente – sulla Costituzione, sugli articoli 1 e 11 del testo fondamentale della Repubblica, ma hanno innescato anche la polemica da parte della Lega.

Qui di seguito il comunicato integrale del Movimento Federalista Europeo, sezione di Gallarate, introdotto proprio dalle parole del Capo dello Stato:

“Fare memoria del lascito ideale di quegli avvenimenti fondativi è dovere civico e preziosa opportunità per riflettere insieme sulle ragioni che animano la vita della nostra collettività, inserita oggi nella più ampia comunità dell’Unione Europea cui abbiamo deciso di dar vita con gli altri popoli liberi del continente e di cui consacreremo, tra pochi giorni, con l’elezione del Parlamento Europeo, la sovranità” (Presidente Mattarella, 2 giugno 2024)

L’Unione Europea, della quale l’Italia è stata Paese fondatore, è l’espressione concreta della sovranità europea. Dunque, della nostra sovranità in quanto cittadini europei, oltre che italiani.

È quanto ha ricordato il Presidente Mattarella, anche a coloro che dicono, sciaguratamente, “più Italia, meno Europa”, una palese contraddizione in termini.

Il modo migliore per celebrare la sovranità europea è quello di andare a votare l’8-9 giugno.

E di esporre alle nostre finestre e ai nostri balconi la bandiera europea, simbolo della nostra Unione Europea.

Movimento Federalista Europea

Sezione di Gallarate