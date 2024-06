Cittadino di Bisuschio stordito e derubato da un finto vigile con la “truffa dell’acqua”

Stordito e derubato con la classica modalità della “truffa dell’acqua”. E’ accaduto nei giorni scorsi a un cittadino di Bisuschio che è stato ingannato da due falsi addetti, dei quali uno travestito da agente di Polizia locale.

A raccontare l’accaduto il nuovo sindaco di Bisuschio, Michele Ruggiero: «Un episodio preoccupante accaduto nella nostra comunità con modalità particolarmente ingannevoli e pericolose – spiega – Due individui, uno a bordo di un furgone con la scritta “Acqua” e l’altro vestito da agente di Polizia locale con una pistola (di cui non è nota l’autenticità), hanno approfittato della fiducia di un nostro concittadino. I malfattori sono riusciti a entrare in casa con la scusa di un problema all’acqua, convincendo la vittima ad aprire il rubinetto e ad annusare una sostanza contenuta in una provetta. Questo ha provocato uno stato di stordimento, che ha permesso ai criminali di farsi indicare dove fossero custoditi oro e denaro».

Un episodio simile era avvenuto qualche giorno prima in un comune limitrofo. «Invito tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a diffidare di chiunque si presenti a casa vostra con pretesti simili – conclude Ruggiero – Per la vostra sicurezza non aprite la porta a sconosciuti, anche se si presentano con uniformi o veicoli che sembrano ufficiali, verificate sempre la loro identità. Chiamate le autorità: se qualcuno si presenta con scuse sospette, non esitate a chiamare la Polizia locale per una verifica e non lasciate entrare nessuno senza conferma. Se vi viene richiesto di fare qualcosa di insolito, come annusare sostanze o accedere a particolari parti della casa, siate cauti e non consentite l’ingresso». Regole di prudenza che il sindaco invita a condividere con amici e parenti, con particolare attenzione verso gli anziani, le vittime più ricercate dai truffatori, proprio perché fragili.