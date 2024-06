Claudio Chiari: “Noi per il cambiamento a Brinzio”

Claudio Chiari, 49 anni, insieme a Francesca da 27. Due figli che frequentano la Scuola Primaria “Prof. Daniele Piccinelli” di Brinzio. È il candidato di “Brinzio Cresce“, una delle tre liste che si presentano alle elezioni del prossimo fine settimana pe ril rinnovo delle cariche amministrative a Brinzio.

Sistemista informatico, consulente in sicurezza informatica, presidente della Fondazione San Gottardo in Rasa di Varese.

Perché si candida? E come ha scelto la sua squadra?

«Per desiderio di contribuire allo sviluppo del territorio e delle sue potenzialità, il benessere sociale ed economico di Brinzio, con una squadra motivata e soprattutto preparata, composta da figure che hanno esperienza e grande affinità con la macchina pubblica, oltre che ottimi rapporti con le istituzioni.

Progetti a budget zero per il paese

«Uno dei primi progetti (low budget o 0 budget) è lo sviluppo dei rapporti e collaborazioni con i piccoli comuni limitrofi, nell’ottica del miglioramento e ottimizzazione dei servizi condivisi. Sul piano dell’educazione primaria, creare una forte sinergia e interazione con il Parco regionale Capo dei Fiori, che ha sede proprio a Brinzio, per sviluppare la componente di educazione all’aperto nel programma educativo, sfruttando così la fantastica disponibilità di un territorio stupendo per natura!

Incrementare il sostegno alle associazioni locali per far rivivere il paese e rafforzare le sinergie che sono importantissime per la comunità. Incentivare e rimarcare la cultura delle tradizioni locali».

Gli altri progetti a medio e lungo termine

«Nel medio e lungo termine, lavorare per un incremento della disponibilità di attrazioni sul territorio, che coinvolgano residenti e frequentatori, per far sì che Brinzio diventi un luogo, oltre che già bellissimo a livello naturalistico, anche fruibile dal punto di vista culturale e sportivo. Inoltre, la partecipazione a bandi regionali e statali per raccogliere maggiori risorse con cui svolgere i lavori pubblici, iniziative di sostegno al territorio e prevenzione del dissesto idrogeologico, la sistemazione del cimitero e molti altri progetti da anni attesi.

In che modo convincerete gli elettori a votarvi?

«Ci rivolgiamo agli elettori che hanno voglia di cambiamento e una visione futura di sviluppo e crescita, senza dimenticare la vocazione agricola e le sue tradizioni. Chiediamo la loro fiducia in candidati pronti e preparati per una vera svolta epocale! Per una Brinzio che Cresce!»

LO SPECIALE ELETTORALE DI VARESENEWS – BRINZIO