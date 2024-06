Concerto per il Comi Luino: una serata di successo tra musica e riconoscimenti

Domenica 23 giugno, a Palazzo Verbania di Luino, una sala gremita è stata allietata dall’ottima musica degli Allievi della Banda Cittadina Città di Luino, del Coro Città di Luino e del Duo The Way to Romeo, legato all’Accademia Musicale Pietro Bertani.

L’evento, alla sua seconda edizione, progettato per valorizzare la Fondazione Mons. Comi è stato, anche quest’anno, un successo. Una serata di musica e talento: gli Allievi della Banda Cittadina Città di Luino hanno aperto la serata con brani moderni, seguiti dal Coro Città di Luino che ha incantato il pubblico con armonie delicate e potenti. Il Duo The Way to Romeo ha concluso la serata con esibizioni emozionanti dimostrando grande versatilità e talento.

Durante la serata c’è stata la premiazione dei dipendenti con alle spalle dai 5 ai 35 anni di servizio al fianco degli anziani della Fondazione Mons. Comi. Uno dei momenti più significativi della serata è stata infatti la premiazione del personale del Comi che, nel corso del 2024, ha raggiunto importanti traguardi di servizio.

Il Presidente della Fondazione Mons. Comi, Gianfranco Malagola, ha espresso profonda gratitudine per la dedizione e l’impegno dimostrati nel corso degli anni: «Siamo estremamente orgogliosi dei nostri dipendenti e della loro costante dedizione alla nostra missione. Questa serata è un’opportunità per riconoscere e celebrare i loro contributi, e non poteva esserci modo migliore di farlo se non attraverso la magia della musica e la partecipazione della comunità locale».

Il Presidente, nella sua introduzione, ha illustrato i nuovi progetti che sono in corso di attuazione, partendo dalla riqualificazione del Nucleo Alzheimer per trasformarlo in un accogliente e moderno “Polo per la Cura delle Demenze” che collaborerà con importanti centri di ricerca per dare un contributo scientifico alla cura delle demenze. Il Polo per la Cura delle Demenze verrà inaugurato il 21 settembre in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer.

Al fine di rispondere alle nuove esigenze della popolazione anziana, si sta lavorando all’innovativo progetto denominato “Co-living Casa Gè” che prevede la ristrutturazione di una villa storica vicino alla nostra RSA al fine di creazione un luogo ove gli anziani autosufficienti possono vivere insieme e condividere spazi in comune, pur mantenendo la loro indipendenza grazie a mini-appartamenti dotati delle più recenti tecnologie della domotica.

Il Direttore Generale, Fausto Turci, ha sottolineato: «L’evento rappresenta un ulteriore passo nella direzione dell’arricchimento culturale e del rafforzamento dei legami con i nostri dipendenti ed il territorio. La Fondazione Mons. Comi si impegna a continuare ad organizzare iniziative simili in futuro, al fine di promuovere la cultura e il benessere dei suoi residenti e del suo personale. Desideriamo ringraziare gli Allievi della Banda Cittadina Città di Luino, il Coro Città di Luino e il Duo The Way to Romeo per la loro partecipazione e per aver reso la serata così speciale con prestazioni di eccellenza; mi piace inoltre pensare e riconoscere anche l’eccellenza nel prendersi cura dei nostri Residenti agita dai nostri operatori nella quotidianità assistenziale».