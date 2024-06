Consulenti del lavoro ambasciatori di legalità: dall’antiriciclaggio alla responsabilità d’impresa

I consulenti del lavoro non sono solo professionisti tecnici: svolgono anche un ruolo fondamentale nel tessuto sociale ed economico come ambasciatori di legalità. Attorno a questo concetto si è sviluppato il dibattito dell’assemblea dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Varese, ospitata dal centro congressi di Ville Ponti nel pomeriggio di lunedì 24 giugno. (nella foto Michele Frattini presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Varese)

RISPETTARE LE REGOLE

«Il compito del Consulente del lavoro non è solo applicare le norme, ma anche educare e sensibilizzare le aziende e i loro dipendenti a rispettare le regole e contribuire così a creare una cultura della compliance all’interno delle organizzazioni – spiega il presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Varese, Michele Frattini – Questo non solo riduce il rischio di sanzioni legali, ma promuove anche un senso di responsabilità sociale tra i lavoratori e i dirigenti».

L’attività dell’assemblea si è concentrata in particolare sul monitoraggio delle operazioni finanziarie e sulla segnalazione di operazioni sospette per prevenire l’infiltrazione di capitali illeciti nel sistema economico: un’attenzione essenziale per proteggere le imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, che potrebbero essere inconsapevolmente utilizzate come strumenti per il riciclaggio di denaro.

LE PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO

Proprio alle Procedure antiriciclaggio da adottare in linea con le normative nazionali ed europee, era dedicato il momento formativo dell’assemblea, condotto dal Tesoriere del Consiglio nazionale dell’Ordine, Stefano Sassara. «Il ruolo sociale dei consulenti del lavoro in tema di normativa antiriciclaggio è di vitale importanza – ha detto – I Consulenti del lavoro agiscono come custodi della legalità e della trasparenza, educatori e promotori di una cultura aziendale etica, e come partner strategici delle istituzioni pubbliche, proteggendo le aziende dai rischi legali e finanziari e contribuendo, allo stesso tempo, a costruire una società più giusta e sicura».

L’IMPEGNO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Un impegno questo coltivato a livello nazionale e anche locale, come testimonia la partecipazione all’assemblea dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro del generale di brigata Crescenzo Sciaraffa, alla guida della Guardia di Finanza di Varese. All’evento di Ville Ponti hanno partecipato anche il sindaco Davide Galimberti, il responsabile del settore Lavoro della Provincia di Varese, Francesco Maresca, Giacomo Mazzarino, responsabile dell’Area Registro Imprese della Camera di Commercio,Teresa Piscioneri, segretario dell’Ordine dei dottori commercialisti ed Esperti Contabili di Varese e Antonino Pensabene dell’area manager di Teleconsul, sponsor dell’evento.