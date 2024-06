Da Luino a Locarno in treno d’epoca con delitto

La Verbano Express, propone uno dei suoi treni a vapore, con formula pranzo più delitto. L’associazione, propone, unica nel settore, viaggi su treno storico transfrontalieri, per un sabato di relax.

Ammirare le stupende rive del Lago Maggiore, scarrozzati da una centenaria locomotiva a vapore. Per l’occasione, sarà utilizzata per la prima volta, la locomotiva 625.116, costruita dalle officine Ansaldo di Sanpierdarena, nel 1922 e rimessa in servizio, dai volontari dell’associazione Luinese. Il treno partirà da Luino alle 12.42 con arrivo a Locarno alle 13.50. Partenza da Locarno alle 16.00 con arrivo a Luino Alle 17.03 Biglietti per il solo viaggio a partire da 25€, informazioni su gototouroperator.it Prossime date 29-6 e 13-7.