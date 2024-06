Da toelettatrice a vincitrice del mondiale, guidata dalla passione per i cani

Sin dalla tenera età Barbara capisce che la chiave per vivere una vita serena e felice è fare della propria passione un lavoro. All’età di vent’anni lascia la propria famiglia e la sua città natale di Walsall per realizzare finalmente il suo sogno: lavorare con gli animali.

Mentre legge il giornale Barbara trova un articolo che racconta di un offerta di lavoro come toelettatrice in Italia. Quando arriva a Varese conosce una ex-giudice di gare canine che le offre vitto e alloggio. In questo periodo ha modo di fare esperienza sia nel mondo della toelettatura sia in quello dei concorsi canini.

Quando conosce il suo futuro marito Mario, anche lui innamorato di animali, riescono insieme a portare il loro primo cane in gara. Da quel momento nasce una passione così grande a questo mondo che li porterà alla vittoria del mondiale disputato a Zagabria venerdì 29 Aprile 2024. Dopo aver concorso a numerose gare, nel 2020 partecipa ad Italia’s Got Talent assieme ad un gruppo di amiche tutte accomunate dalla stessa passione: prendersi cura dei cani.

Durante l’esibizione veniva messa alla prova l’obbedienza del proprio amico a quattro zampe. Questa occasione dimostra che qualunque cane, se addestrato nel modo corretto, può obbedire anche alle richieste più difficili nelle situazioni più caotiche.

Barbara ha fatto parte della protezione civile nel reparto della ricerca di persone disperse in zone terremotate, sempre accompagnata dai nostri fantastici amici a quattro zampe.

Squadriglia Lupi, Gruppo scout Agesci Lago di Varese 7

Nota della redazione

I sette ragazzi della squadriglia hanno fatto una esperienza sul campo a Buguggiate, sede del loro gruppo. Hanno girato il paese cercando storie per poi raccontarle. Hanno poi visitato la redazione per conoscere meglio il mondo dei giornali digitali e hanno scritto la storia di Barbara che trovate pubblicata.