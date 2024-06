Defibrillatori sul Ceresio grazie all’Autorità di Bacino e Fondazione Ticino Cuore

L’Autorità di Bacino Lacuale del Ceresio, Piano e Ghirla ha aderito al protocollo della Fondazione Ticino Cuore, First Responder del Canton Ticino. Il personale in servizio sulle motovedette sarà regolarmente formato per ottenere la certificazione di primo intervento in caso di arresto cardiaco improvviso.

Nell’ambito delle sue competenze, l’Autorità di Bacino svolge attività di presidio e di monitoraggio delle acque interne, delle spiagge e delle aree demaniali del bacino lacuale del Ceresio. Tali attività sono calendarizzate soprattutto nei periodi di maggiore frequentazione delle acque e delle coste o durante eventi rilevanti che interessano il bacino e i comuni rivieraschi. L’Autorità si impegna, inoltre, a fornire attività di informazione, divulgazione e sensibilizzazione per diportisti e fruitori delle spiagge, promuovendo misure di autoprotezione conformi alle norme vigenti in materia di navigazione sul Ceresio.

In questo contesto, il direttore Maurizio Tumbiolo ha preso la decisione di dotare le imbarcazioni di un defibrillatore, con l’obiettivo di migliorare i servizi di polizia demaniale, prevenzione, vigilanza e soccorso, aderendo alle attività di Fondazione Ticino Cuore.