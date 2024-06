Delitti di lago a Casa Paolo con “L’ombra dalla sciarpa blu” di Laura Veroni

Un altro “aperitivo con l’autore” è previsto per domenica 9 giugno alle 18 a Casa Paolo di Brezzo di Bedero, dove Laura Veroni, scrittrice varesina molto amata dal pubblico dei lettori di gialli, presenterà il suo ultimo libro “L’ombra dalla sciarpa blu”, edito da Morellini. Ugo Marelli, giornalista e insegnante, dialogherà con l’autrice su questo nuovo thriller ricco di suspense che colora di giallo Varese e la sua provincia.

TRAMA

In una notte di pioggia, un uomo esce barcollante da un bar, la Vida Loca, sul lungolago di Luino, in preda ai fumi dell’alcol e crolla disteso sul marciapiede. Un’ombra, con una vistosa sciarpa blu elettrico avvolta intorno al collo, allunga una mano pietosa verso di lui, offrendogli aiuto e lo accompagna fino a casa. L’ubriaco non vedrà più la luce del giorno. Da questa scena misteriosa prende il via la storia, nella quale non può mancare un commissario incaricato di seguire l’indagine: si tratta di Emma Verdelli della questura di Varese, affiancata dall’Ispettore Mariano Rossi e dal vice commissario Oreste Del Carmine, la quale scoprirà presto di avere a che fare con un serial killer. La figura di Emma esordisce in questo romanzo, una donna fragile molto provata dalle vicissitudini della vita la cui storia personale si lega alle vicende investigative, a conferma dell’interesse dell’autrice per la psicologia dei personaggi e per le figure femminili che cercano il riscatto di sé, già presenti nelle precedenti opere.

BIOGRAFIA AUTRICE

Insegnante di Lettere, Laura Veroni ha frequentato il Liceo Classico Cairoli e si è laureata in Pedagogia all’Università Cattolica di Milano. Nel 2013 ha vinto il premio migliore scrittura femminile al premio letterario GialloStresa e il concorso Cartoline di Natale indetto da Meme Publisher. Con il thriller “Il mostro del Verbano” ha vinto il Premio Trasimeno prima edizione.

Ha pubblicato i romanzi “I Delitti di Varese”, “Varese non avere paura”, “Concerto di morte”, “Il fantasma di Giada” (Fratelli Frilli Editori), “Il ruolo” (Autodafé Edizioni), “Thanatos”, (ilmiolibro.it) e “I ricordi di Lalla” e “Volevo solo essere felice” (www.lulu.com). Suoi racconti sono stati pubblicati su siti web o contenuti in diverse antologie tra cui Delitti di Lago, Delitti di Lago vol. 3 e Delitti di lago 4 (Morellini Editore) e Giallolago (Eclissi). Al termine della presentazione è previsto un momento conviviale con aperitivo offerto dall’Associazione Casa Paolo. Ingresso libero.