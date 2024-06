Donna investita in via Monte Santo a Cedrate

Una donna di 56 anni è rimasta ferita dopo esser stata investita in via Monte Santo a Gallarate, nella prima mattina di oggi, lunedì 10 giugno.

L’incidente è avvenuto alle 9 nella zona all’incrocio con via Montale, estrema periferia Sud del quartiere di Cedrate.

Sul posto sono stati fatti intervenire automedica e ambulanza, attivate in “codice giallo”: la donna è stata trasferita in ospedale al Sant’Antonio Abate con ferite, anche se non in pericolo di vita.

Sul posto anche la Polizia Locale di Gallarate, per i necessari rilievi.

Poco prima va registrato anche un incidente tra auto e moto in via Bonicalza a Cassano Magnago: il motociclista di 44 anni è stato portato in ospedale a Gallarate, non è grave.