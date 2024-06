Ecco le dieci aziende che fanno più utili (lordi) in provincia di Varese

Le dieci aziende che in provincia di Varese fanno più utili lordi, secondo la classifica stilata dal periodico “Made in Varese”, appartengono a diversi settori: si va dalle metalmeccaniche ai servizi aeroportuali, dalla grande distribuzione agli alimentari, fino al farmaceutico.

Al primo posto troviamo la BTicino di Varese, azienda metalmeccanica del gruppo francese Legrand che produce interruttori elettrici e sistemi per la domotica con 341 milioni e 601mila euro. Al secondo posto troviamo Sea, la società che gestisce gli aeroporti milanesi, con 195 milioni di euro e 609 mila euro. Al terzo c’è Cargolux Italia spa di Vizzola Ticino, compagnia aerea specializzata nel cargo con 176 milioni e 759 mila euro. Fuori dal podio, al quarto posto c’è O-I-Italy spa di Origgio, specializzata in prodotti in vetro, con 76 milioni e 230 mila euro, che precede Novartis Farma spa, azienda farmaceutica anch’essa di Origgio con 63 milioni e 456 mila euro.

Al sesto posto c’è la Illva Saronno Holding di Saronno, azienda che produce bevande, con 55 milioni e 745 mila euro (bilancio consolidato), mentre al settimo troviamo la Vibram di Albizzate, produttore di suole per scarpe tra i più famosi al mondo, con 50 milioni e 993 mila euro. All’ottavo posto c’è Tigros, marchio nostrano della grande distribuzione con 45 milioni e 597 mila euro che precede Crealis (bilancio consolidato) azienda di design di Bodio Lomnago che sviluppa e produce capsule per le bottiglie di vino, con 42 milioni e 451 mila euro. In decima posizione troviamo Foroni spa, azienda di Gorla Minore leader nel settore metallurgico, con 42 milioni e 111 mila euro.