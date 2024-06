Evade dai domiciliari e torna dove aveva appiccato un incendio. Riconosciuto e arrestato a Como

La Polizia di Stato ha arrestato un 42enne marocchino residente a Cologno Monzese (MI) per evasione. Nella mattinata di ieri una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta in una palazzina di via Venturino perché alcuni residenti avevano riconosciuto la persona che, nello scorso mese di marzo, aveva appiccato un incendio nei box dello stabile ed era stato arrestato. Il soggetto, portato in Questura ed identificato, è risultato essere stato scarcerato dal Bassone il 4 giugno, dove aveva scontato la pena inflittagli per l’incendio di marzo.

All’atto della scarcerazione era stato però sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, che doveva scontare nella sua residenza di Cologno Monzese. Avendo violato tale prescrizione, lo straniero è stato tratto in arresto per evasione ed associato alle camere di sicurezza della Questura, in attesa della celebrazione del processo per direttissima, disposto dal P.M. della Procura di Como per la mattinata di oggi.