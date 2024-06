Fabiana Ermoni è il nuovo sindaco di Gorla Minore.

La candidata di “Progetto per Gorla +Viva” ha superato Fabio Lorvetti, con uno scarto che le ha permesso di iniziare a sentire odore di vittoria fin da metà spoglio.

«Ringrazio tutti per il supporto, i candidati che hanno fatto un grande lavoro, ma anche tutti i nostri supporter, che ci hanno aiutati in tutta la campagna, montando gazebo, con la grafica, o semplicemente facendoci sentire il loro sostegno – ha commentato Ermoni – Grazie alla mia famiglia e ai gorlesi che ci hanno votato. Adesso mi aspetta tanto lavoro, ma sono pronta, gli anni di opposizione mi hanno aiutata a fare esperienza. Credo che i cittadini abbiano deciso di cambiare dopo vent’anni, dopo tante promesse non mantenute».

Questi i voti che hanno portato alla vittoria di Ermoni : 2034 voti ( 54,30%) contro i 1712 (45,70%) di Lorvetti, con 77 schede nulle e 75 bianche.

Lorvetti non ha atteso la proclamazione, ma – appena compreso l’andamento dei voti – ha raggiunto Ermoni e le ha stretto la mano: «Le auguro buon lavoro e di realizzare le tante promesse fatte ai cittadini, per il bene della nostra comunità» ha commentato il candidato di “Per una Comunità rinnovata“.

Contornato dai suoi candidati, Lorvetti si è anche soffermato a parlare di futuro: «Il nostro gruppo continuerà a impegnarsi per il nostro paese, ci riuniremo e lavoreremo per essere un’opposizione attenta e costruttiva, mettendo sempre al primo posto il bene dei gorlesi».