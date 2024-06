Federico Raos è il nuovo sindaco di Orino

245 voti per Federico Raos e 202 per Miriam Martinoli. Si chiudono così le elezioni amministrative di Orino, con il 54,81% dei voti per “NoiXOrino” contro il 45,19% per “Destinazione Orino”.

«Sono molto emozionato e sento la responsabilità di questo nuovo ruolo. Ora è tempo di mettersi a lavorare, con l’ambizione di essere il sindaco di tutti gli orinesi, disponibile per tutto il paese. Sono grato della fiducia che mi è stata data e lavorerò per conquistare anche quella di chi non mi ha votato» commenta Raos.

I papabili consiglieri comunali che andranno a formare l’assemblea cittadina: per la lista “NoiXOrino” sono Luana Pirola (16), Guglielmo Cellina (15), Andrea Giacometti (13), Alessio Ceriani (13), Raffaella Meroni (12), Luca Amalfitano (8), Cora Marta Scandroglio (8). Non eletti Rocchi, Ghielmi e Tumaini. Tra le file della minoranza, invece, Miriam Martinoli, Raffaella Martinoli e Luciana Premoselli in Bagatin.