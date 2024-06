Ferragosto sul ghiaccio a Varese: gala con Carolina Kostner e la nazionale del Giappone

Sarà un’altra tappa, fondamentale, per proiettare Varese verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A Ferragosto, nel giorno simbolo dell’estate (giovedì 15, ore 21), il palaghiaccio di via Albani ospiterà un gran gala di pattinaggio artistico di livello assoluto: a danzare sul filo dei pattini ci saranno infatti il simbolo dell’Italia in questa disciplina, Carolina Kostner, e gli atleti della nazionale del Giappone, protagonisti ai recenti mondiali di Toronto.

La presenza della squadra del Sol Levante non è casuale: grazie al lavoro della Varese Sport Commission for Winter Games (il progetto congiunto tra Camera di Commercio, Provincia e Comune creato proprio in previsione dei Giochi Olimpici) la delegazione nipponica sarà di casa alla Acinque Ice Arena, scelta come base per gli allenamenti in vista di Milano Cortina.

Il titolo della manifestazione è quindi un omaggio alla nazionale del Sol Levante, “Japanese Dream – Ice Gala” e saranno tanti i campioni orientali a incantare il pubblico varesino. Ci sarà Yuma Kagiyama, che si è già allenato in via Albani con Carolina Kostner, ma anche Kaori Sakamoto, Mone Chiba, Hana Yoshida, Mai Mihara, Sota Yamamoto, Kao Miura, Shun Sato, Riku Miura e Ryuichi Kihara. Kostner sarà accompagnata anche dalla compagnia di artisti di Ghiaccio Spettacolo. I biglietti sono già disponibili sul circuito Liveticket a QUESTO link.

L’allestimento di un evento così rilevante e impegnativo è salutato con entusiasmo dai massimi esponenti della VSCWG: Mauro Vitiello (presidente di Camera di Commercio), Marco Magrini (presidente della Provincia) e Davide Galimberti (sindaco di Varese) concordano sull’importanza di questo passo.

«Siamo orgogliosi di ospitare a Varese il team giapponese per una prima sessione di allenamenti congiunta, dal 14 al 17 agosto – racconta il project manager della VSCWG, Matteo Cesarini – L’opportunità di organizzare uno show dove saranno presenti molti tra gli atleti più forti al mondo, insieme a Carolina Kostner, rappresenta un momento unico da celebrare insieme alla città. A ferragosto ci sarà anche la compagnia di Ghiaccio Spettacolo, un riferimento del mondo degli ice gala, sotto la guida di Andrea Vaturi. Tutti insieme ci offriranno la possibilità di assistere a uno spettacolo di pura magia e talento sul ghiaccio».

LE DICHIARAZIONI

Mauro Vitiello (Camera di Commercio) – «Un altro passo in avanti nel nostro percorso di sinergia con una squadra d’eccellenza come quella giapponese. Le premesse poste durante l’incontro alle Ville Ponti del 28 febbraio scorso, cui partecipò anche il console nipponico, si sono tramutate in una concreta operatività sul nostro territorio, scelto come punto di riferimento per l’avvicinamento alle Olimpiadi. Nella serata di ferragosto questi grandi campioni ci offriranno uno spettacolo senza precedenti, capace di richiamare attenzione e attrattività su Varese, obiettivo che vogliamo sempre più perseguire anche attraverso lo sport».

Davide Galimberti (Comune di Varese):«Varese si conferma al centro del circuito degli sport su ghiaccio a livello mondiale, grazie alla presenza di un impianto sportivo d’eccellenza che costituisce un polo di riferimento per tutto il territorio. Il nuovo Palaghiaccio, con gli interventi che lo hanno reso una struttura all’avanguardia, oggi è la sede prescelta dai diversi team nazionali del circuito olimpico per i propri allenamenti, da atleti e competizioni internazionali delle diverse discipline, consolidando sempre più il ruolo di primo piano della nostra città nel percorso di avvicinamento alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Un ruolo che ha effetti positivi per tutto il territorio e che insieme ai campionati di canottaggio, al nuovo centro emergente del tennis, al nuovo tempio del basket e alle altre discipline sportive consolida ulteriormente la vocazione di Varese città dello sport».

Marco Magrini (Provincia di Varese) – «È con grande entusiasmo che accogliamo il “Japanese Dream – Ice Gala” a Varese, un evento che porterà la nostra città sotto i riflettori internazionali. L’Acinque Ice Arena sarà il palcoscenico di uno spettacolo di altissimo livello con i migliori pattinatori giapponesi e la nostra straordinaria Carolina Kostner. L’iniziativa di Varese Sport Commission for Winter Games, promossa dalla Camera di Commercio in collaborazione con il Comune di Varese con la nostra Provincia, promette di essere indimenticabile e andrà oltre la bellezza delle esibizioni sul ghiaccio. Sarà un’occasione per gli appassionati di pattinaggio di assistere a performance di eccellenza e un’opportunità per la nostra città di consolidare il suo ruolo di riferimento nel panorama sportivo in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Questo evento è una testimonianza della vocazione sportiva di Varese, che continua ad attrarre talenti internazionali per allenamenti e preparazioni olimpiche. Dimostra anche il nostro impegno e la nostra capacità di ospitare eventi di alto profilo, promuovendo lo sport e il turismo sportivo».