Festa dello Sport 2024 a Oggiona con Santo Stefano

Il Comune di Oggiona con Santo Stefano è lieto di invitare tutti i cittadini e gli appassionati di sport alla sedicesima edizione della “Festa dello Sport”, che si terrà il 9 giugno 2024 presso gli impianti sportivi di via Bonacalza. Sarà una giornata ricca di attività sportive e divertimento per tutte le età.

La giornata inizierà alle 09:00 con la “Camminata della Salute” organizzata dalle Associazioni e dal Gruppo di Cammino, un’ottima occasione per iniziare la giornata con energia e in buona compagnia. Alle 10:15 seguirà una sessione di Ginnastica Stretching all’aperto a cura di Spazio Tempo, ideale per rilassare e preparare il corpo per le attività successive. Alle 10:30, sul Campo Seven, si terrà la partita “ORANGE Calcio Memorial Amici del Beppe”, un evento dedicato agli appassionati di calcio.

Dalle 10:00 alle 11:30, gli amanti delle quattro ruote potranno cimentarsi in un percorso ad ostacoli in fuoristrada a cura di Insubria 4×4. Dalle 10:30 alle 11:30, “CICLO AGILITY DAY”, organizzato dall’ASD San Pietro, offrirà la possibilità di provare circuiti di agility con la propria bicicletta e casco, affiancati dai tecnici FCI, con possibilità di provare bici da corsa. Alle 11:00, la “Camminata Metabolica” guidata dal Trainer con Cuffie Wireless sarà un’ottima occasione per sperimentare questa nuova forma di esercizio. Alle 11:15 ci sarà l’esibizione di Nippon Kempo a cura del Team il Dojo, seguita alle 11:30 dall’esibizione di Boxe del Gymnasium Boxing Club.

Nel pomeriggio, dalle 14:00, riprenderanno le attività con partite di Basket e Minibasket, organizzate dalla Basket Academy OSS, e Mini Volley a cura di Pallavolo Acsa Oggiona / Insubria Volley. Alle 14:30 ci saranno nuove esibizioni di Nippon Kempo del Team il Dojo e di Boxe del Gymnasium Boxing Club. Alle 15:00 inizierà un Torneo di Scacchi organizzato dagli Amici degli Scacchi Danilo Deon presso Rifugio Carabelli e lezioni gratuite di Danza e esibizioni a cura dello Studio Danza Giulia. Dalle 15:00 alle 15:45 si terrà una lezione gratuita di pattinaggio su ghiaccio con Ice Emotion presso il Palaghiaccio. Dalle 16:00 alle 16:45, sempre presso il Palaghiaccio, si svolgerà una sfida di Ice Sumo con Ice Emotion. Alle 16:00 ci sarà un’esibizione di Karate e ParaKarate a cura di Ckoss Polihandy, e infine, alle 17:00, la giornata si concluderà con un’altra “Camminata Metabolica” guidata dal Trainer con Cuffie Wireless.

Durante tutta la manifestazione, presso il Rifugio Carabelli si terrà l'”Orange Fest”, un punto ristoro per rifocillarsi tra un’attività e l’altra. Inoltre, sarà possibile ammirare una mostra fotografica dedicata ai campionati regionali e nazionali di BMX, curata dal Foto Club Le Cascine-AVIS.