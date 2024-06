Furto a La Tela di Rescaldina, il ladro si porta via alcolici e il telefono con tutti i contatti

Furto a La Tela di Rescaldina: nella notte tra sabato 1 e domenica 2 giugno un malintenzionato è entrato nei locali dell’osteria sociale di via Saronnese e ha sottratto alcolici e il telefono del locale, dove erano memorizzati i contatti delle oltre 800 persone che avevano scelto di rimanere aggiornate sulle attività organizzate. E ora La Tela sta cercando di ricostruire la propria “agenda”.

«Nella notte tra l’1 e il 2 giugno, alle 5.45, un losco individuo – chiamiamolo così… – si è introdotto nei locali de La Tela e ha portato via un pò di roba, prevalentemente alcolici: speriamo che non abbia problemi di fegato – commentano dall’osteria sociael -! Ma la cosa che ci crea più problemi è il fatto che ci ha sottratto il cellulare de La Tela su cui avevamo memorizzato i numeri degli oltre 800 contatti cui mandavamo settimanalmente le news delle attività della TELA, di cui, incautamente, non avevamo fatto il back up. Chiediamo, se potete e se siete interessati a ricevere le nostre news, di inviarci un messaggio WhatsApp su questo numero 334.1187869 scrivendo nel testo: “Registrami”».