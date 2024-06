G7 Puglia: il Papa, il futuro del mondo e ancora borse e cravatte?

Il prossimo vertice del G7 si terrà a Borgo Egnazia, in Puglia, dal 13 al 15 giugno 2024. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scelto la maison Talarico come partner ufficiale per i doni da consegnare ai Capi di Stato e di Governo. Sebbene i regali includano borse in pelle, gemelli in argento e cravatte realizzate in esclusiva, c’è un’opportunità per innovare e promuovere messaggi di sostenibilità, inclusione sociale e valorizzazione delle risorse locali.

Il G7 di quest’anno non solo affronterà questioni cruciali come il cambiamento climatico, la sicurezza globale, la ripresa economica post-pandemia e l’equità sociale, ma segnerà anche un momento storico con la partecipazione di Papa Francesco, invitato per la prima volta a offrire una guida etica nelle discussioni sull’intelligenza artificiale. Meloni ha sottolineato l’importanza di avere il Pontefice presente per dare un contributo decisivo alla definizione di un quadro regolatorio, etico e culturale sull’IA. La sua presenza è vista come un simbolo dell’impegno del G7 a mettere l’uomo al centro dello sviluppo tecnologico.

Le misure di sicurezza adottate per l’evento sono imponenti. L’Italia ha deciso di sospendere temporaneamente l’accordo di Schengen, reintroducendo i controlli alle frontiere dal 5 al 18 giugno. Inoltre, una batteria missilistica Samp/T, ritirata dal Kuwait, sarà schierata per proteggere il vertice prima di essere inviata in Ucraina. Questo sistema avanzato è capace di intercettare e distruggere una vasta gamma di minacce aeree, dimostrando l’impegno dell’Italia nella sicurezza dell’evento.

Nonostante questi preparativi straordinari, c’è un aspetto che lascia perplessi. Mentre si discute di temi globali cruciali e si adottano misure di sicurezza senza precedenti, si continua a offrire ai partecipanti le solite borse e cravatte del fornitore abituale. Questa scelta appare inadeguata e poco rappresentativa del contesto e dell’importanza dell’evento. In un’epoca in cui ogni dettaglio può essere un messaggio potente, le opportunità per innovare e mostrare un impegno concreto verso la sostenibilità e l’innovazione sono molteplici.

Si poteva fare di meglio. Regali sostenibili, prodotti da startup locali, esperienze culturali immersive, ogni scelta avrebbe potuto riflettere i temi principali del vertice e mostrare l’Italia come un paese all’avanguardia. Ad esempio, si sarebbero potute realizzare borse e accessori utilizzando materiali riciclati, come plastica recuperata dal mare e tessuti rigenerati, creati da cooperative sociali o comunità di recupero, supportando l’inclusione lavorativa e la sostenibilità ambientale. Coinvolgere gli artigiani pugliesi per creare regali unici, come ceramiche dipinte a mano, tessuti tradizionali o gioielli realizzati con materiali locali, avrebbe valorizzato le tradizioni italiane e l’economia regionale. Inoltre, collaborare con giovani artisti e designer italiani per creare opere d’arte o oggetti di design sostenibili, realizzati con materiali naturali, avrebbe rappresentato l’innovazione e la creatività italiana.

In un contesto dove ogni dettaglio è un messaggio, l’attenzione ai particolari dovrebbe essere prioritaria. L’Italia aveva l’opportunità di dimostrare che anche nelle piccole cose si può essere grandi, ma ha scelto di rimanere nella zona di comfort, perdendo una preziosa occasione di innovazione e rappresentanza.