Gli eventi per la chiusura della campagna elettorale di Damiani e Cannito a Malnate

Si concluderà venerdì 21 giugno, prima dell’ultimo silenzio elettorale in vista del ballottaggio (domenica 23 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 24 giugno dalle 7 alle 15), la lunga campagna elettorale di Malnate. Le due coalizioni di Sandro Damiani e Nadia Cannito si ritroveranno per una festa conclusiva, ma i programmi potrebbero cambiare a causa delle cattive previsioni meteorologiche.

Sandro Damiani ha già cambiato il luogo dell’ultimo appuntamento: la sua squadra si ritroverà quindi dalle ore 19.15 alla palestra di via Libia. Per l’occasioni sono attesi esponenti del centrodestra locale e nazionale, tra i quali Andrea Pellicini, per l’ultimo endorsement prima dell’apertura delle urne.

Nadia Cannito invece ha organizzato un aperitivo in piazza delle Tessitrici dalle ore 18, al quale parteciperanno esponenti del Partito Democratico come il sindaco di Varese Davide Galimberti e l’onorevole Alessandro Alfieri. In caso di maltempo, la festa si sposterà all’aula magna delle scuole medie.