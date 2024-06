Gli Hurricane Varese verso la semifinale del campionato Aibxc

Dopo aver terminato la stagione regolare al primo posto, gli Hurricane Varese – la squadra di baseball per ciechi dell’associazione Ciechi Sportivi Varesini – si apprestano ad affrontare i Lampi Milano per la semifinale di campionato.

L’appuntamento è per sabato 22 giugno (ore 14.00) al “Gurian Field” di Malnate. La squadra di coach Boscardi, infatti, grazie al risultato della stagione regolare, potrà affrontare questa post season con il fattore campo favorevole.

Come sempre, per chi non potesse essere fisicamente con noi trasmetteremo la partita in diretta sulla pagina Facebook CISV HURRICANE VARESE e sul canale YouTube CISV per la prima volta in assoluto.