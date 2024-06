I 210 anni dell’Arma: a Varese i carabinieri abbracciano la città

Nel pomeriggio di mercoledì 5 giugno i carabinieri del Comando Provinciale di Varese, celebreranno la ricorrenza del 210° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, con una cerimonia militare che si terrà, a partire dalle ore 18.00, presso la caserma sede del Comando Provinciale, ubicata in Via Aurelio Saffi. La cerimonia in armi, che sarà preceduta al mattino da altra cerimonia commemorativa, nel corso della quale verrà deposta una corona d’alloro al monumento ai caduti presente in questa caserma, vedrà lo schieramento di una rappresentanza composta dai carabinieri del Comando Provinciale di Varese – istituito nel 1993 in luogo del Gruppo nato nel 1937 e che ha alle proprie dipendenze cinque Compagnie, una Tenenza e 38 Stazioni, nonché il Nucleo CC c/o il CCR di Ispra – e dei rimanenti reparti di specialità presenti sul territorio provinciale.

Nel dettaglio, al cospetto delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia, sarà schierata una rappresentanza composta da un plotone in armi, un plotone di Comandanti di Stazione della Provincia ed un blocco di specialità dell’Arma, costituito da equipaggi del Nucleo Radiomobile e dei motociclisti, da carabinieri di quartiere, del servizio navale, del Comando di PM di Solbiate Olona, del Gruppo CC Forestale, nonché da militari dello Squadrone Carabinieri Cacciatori “Calabria”, che, come noto, da un anno a questa parte, alternandosi con gli altri tre Squadroni Cacciatori “Sardegna”, “Sicilia” e “Puglia”, sta operando sul territorio provinciale in supporto all’Arma territoriale, nella quotidiana attività di contrasto al fenomeno delle “spaccio nei boschi”.

Saranno inoltre presenti i gonfaloni della Provincia di Varese, dei Comuni sedi di Comando retto da Ufficiale ed una rappresentanza delle sezioni provinciali dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Nel corso della manifestazione verranno, come di consueto, consegnati alcuni riconoscimenti conferiti ai Carabinieri del Comando Provinciale di Varese, distintisi in particolari operazioni di servizio. La ricorrenza viene celebrata il 5 giugno, sebbene il Corpo dei Carabinieri Reali venne istituito da Vittorio Emanuele I di Savoia il 13 luglio 1814, poiché in quel giorno dell’anno 1920 la bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare, quale tributo per le gesta compiute da numerosi reparti nel corso della 1^ Guerra Mondiale.

Ciò rispecchia, peraltro, quello che risulta un riferimento imprescindibile dell’Istituzione, ossia la propria militarità, essendo l’Arma dei Carabinieri Forza Armata che concorre alla difesa integrata del territorio, assicurando nel contempo il proprio contributo alle attività promosse dalla comunità internazionale o derivanti da accordi internazionali. Per altro verso, l’Arma, quale Forza di Polizia impegnata nello svolgimento di tutte le attività a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica – controllo del territorio, servizi di ordine pubblico, attività di P.G., concorso in casi di pubbliche calamità quale struttura operativa nazionale di Protezione Civile, nonché tutela degli interessi diffusi della collettività mediante dedicati Reparti altamente specializzati (per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari; forestale, ambientale e agroalimentare; lavoro e legislazione sociale; del patrimonio archeologico, storico , artistico e culturale) – costituisce una risorsa strategica nel sistema della sicurezza pubblica nazionale, laddove la responsabilità “verticale” delle Autorità di Pubblica Sicurezza trova il suo completamento nella responsabilità “orizzontale”, propria dei Reparti Carabinieri, che rappresentano gli unici o più prossimi presidi di polizia per oltre il 90% dei 7.896 comuni italiani, dove risiede il 57% della popolazione. Questo è il motivo per il quale l’Arma reputa necessario, guardando con particolare attenzione all’orientamento al cittadino, sostenere la consapevolezza del ruolo svolto, formando e aggiornando, quindi, permanentemente i propri Carabinieri affinché siano in grado di porsi in ascolto delle persone che vedono nell’uniforme un argine all’illegalità, ma anche soltanto un concreto punto di riferimento. Al riguardo, appare significativo il percorso che l’Arma sta portando avanti da tempo relativamente al contrasto alla violenza di genere, argomento approfondito in tutti i corsi di formazione e oggetto di periodici aggiornamenti e di uno specifico Prontuario, con l’obiettivo di perfezionare l’approccio alle persone offese, orientando adeguatamente le azioni a loro protezione.