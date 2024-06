I partigiani “azzurri” di Busto contro il francobollo per Italo Foschi, fascista persecutore di ebrei

I partigiani “azzurri” di Busto Arsizio condannano l’emissione del francobollo dedicato da Poste Italiane a Italo Foschi, il militante fascista che fu anche persecutore delle comunità ebraiche.

Il francobollo dedicato a Foschi lo celebra come fondatore dell’As Roma, ma questo omaggio separa Foschi dal suo ruolo politico, di squadrista nella capitale ma anche di prefetto della illegittima Repubblica di Salò, nella fase crepuscolare del fascismo, in cui le autorità si misero a disposizione dei tedeschi per la lotta antipartigiana e per la deportazione degli ebrei italiani.

Una emissione che indigna anche l’associazione “Raggruppamento Alfredo Di Dio”, erede dei partigiani cattolici e moderati di Busto, che – per tramite del presidente Marco Torretta – ha condiviso il comunicato che era stato redatto dalla segreteria provinciale dell’Anpi di Ferrara e che è stato poi fatto proprio da varie realtà, dalle sezioni Anpi e non solo, appunto (il “Raggruppamento Alfredo Di Dio” aderisce alla Fivl, la federazione di associazioni partigiane d’impronta cattolica).

Di seguito il testo completo: