Pienone a Legnano per i Subsonica, prima serata del Rugby Sound 2024

La tastiera basculante di Boosta, l’energia di Samuel. Un’intera generazione, quella dei millennials, che li segue alzando le mani, scatenando ricordi e nuove emozioni. Qualcuno ha i figli in spalla, ma è impossibile non ballare anche se rispetto a tre anni fa i bassi sembrano più “bassi”.

L’Isola del Castello giovedì 27 giugno si è trasformata in una grande discoteca labirinto a cielo aperto per l’apertura del Rugby Sound 2024 con 5mila presenti. «Ci auguriamo di essere stati parte un pochino del vostro cammino di vita – ha detto Boosta -: è un privilegio enorme di cui siamo estremamente fieri. Questo è il motivo per cui amiamo stare sul palco e divertirci stando insieme a voi». Boosta ha poi chiesto chi c’era ai loro concerti nel lontano 2000 e le mani alzate sono state tantissime: «Quanti tardoni…», li ha etichettati il tastierista ironizzando prima di presentare il pezzo con uno dei rift più belli della storia: “Disco Labirinto”.

I Subsonica sono tornati a Legnano dopo il duetto con i Bluvertigo che aveva scatenato il pubblico nel 2022. Sono tornati con il disco nuovo, “Realtà Aumentata”, un mix tra alt rock ed elettronica con diverse influenze musicali e che affronta tanti temi di attualità: la disumanità, la violenza, le guerre più o meno visibili, le questioni ambientali, le ragazze e ragazzi di seconda generazione,, i rischi e le opportunità della globalizzazione e la disinformazione. Sul maxi schermo la scritta “Basta bombe su Gaza” e durante il concerto sono stati fatti richiami alle stragi dei migranti. I nuovi pezzi si sono alternati con tanti grandi classici dela band torinese. Sul palco anche il rapper Ensi.