Il 27 giugno debutta il nuovo consiglio di Cardano. E il sindaco Aspesi lavora alla giunta

La nuova amministrazione di Cardano al Campo debutterà la sera del 27 giugno: il neosindaco Lorenzo Aspesi ha infatti convocato la prima seduta, quella che prevede il giuramento del primo cittadino ma anche le comunicazioni sulla giunta e l’elezione del presidente e vicepresidente del consiglio comunale (viene eletto, ovviamente, dagli stessi consiglieri, espressione del voto dei cittadini).

Seduta convocata nella consueta sede, la Sala Spadolini, alle 21.

Il sindaco Aspesi si è preso tutti i giorni disponibili, per arrivare a definire la squadra e gli assetti politici: la convocazione del consiglio è stata fatta oggi al decimo giorno dalle elezioni – limite massimo previsto dalla norma nazionale di riferimento per gli enti locali – e il consiglio viene convocato entro il settimo giorni, il limite massimo previsto dallo Statuto comunale, che a Cardano prevede termini più ridotti rispetto a quelli della legge nazionale (dieci giorni).

Prudenza sui tempi, dunque, per arrivare a definire gli equilibri.

Nell’arco di dieci giorni si è passati dai confronti interni alle componenti del centrosinistra cardanese e poi con un vertice dei referenti.

L’assetto generale per la giunta sarebbe questo: due assessori sarebbero espressione della sinistra, uno del Pd, due della componente centrista.

Un nome certo è quello di Paola Torno come vicesindaco, in quota alla componente di sinistra (Torno era stata la candidata sindaca di Cardano è… nel 2019 e con 262 è la seconda più votata (qui tutti i numeri del voto dell’8-9 giugno scorso).

Poi ci sarebbero scelte in continuità con l’ultima giunta di centrosinistra prima della vittoria del centrodestra di Colombo: Andrea Franzioni (che però potrebbe avere la sola delega all’istruzione, senza la cultura che aveva tra 2014 e 2019) in quota Pd e il poi il nome proposto di Elena Mazzucchelli, che come nella giunta Bellora tornerebbe all’urbanistica, delega che sta a cuore all’ala sinistra: se fosse confermato, Mazzucchelli sarebbe però assessora esterna, ripescata dopo che è rimasta esclusa dal consiglio comunale, seconda dei non eletti.

Resta da capire quali sarebbero le scelte che farebbe la componente centrista, cui spetterebbero gli ultimi due assessori. Dovrebbero essere un uomo e una donna e soprattutto la componente avrebbe nomi di peso per il “posto” femminile, stando al consenso elettorale, come Michela Marchese (196 voti) o Antonella Carnicielli (156), altro nome potrebbe essere Andrea Sironi o Claudio Trevisan.

Infine la questione della presidenza del consiglio comunale: a ragionarci, con Massimo Poliseno restasse fuori dalla giunta la guida dell’assemblea civica per lui potrebbe essere il riconoscimento del grande risultato ottenuto, con ben 473 voti raccolti. Ma l’interessato non è disponibile e poisarebbe un terzo componente, su sei, che andrebbe all’ala sinistra e potrebbe creare qualche squilibrio e malumore. E allora potrebbe uscire un altro nome.

In ogni caso il presidente non è di nomina del sindaco, ma passa dal voto segreto in consiglio comunale e quindi è un rischio non procedere con una nomina pienamente condivisa.

la trattativa sull’assetto complessivo in ogni caso rimane aperta, tra questo “tassello” e la definizione delle deleghe.