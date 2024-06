Il Centrodestra a Samarate fa quadrato attorno a Puricelli: “Un solo candidato per un solo programma”

Il Centrosinistra sfida col suo candidato che non la spunta al primo turno, si va al ballottaggio e scattano gli apparentamenti. Con essi le critiche della coalizione contrapposta che si chiude a testuggine intorno al proprio uomo, che a Samarate è volto noto, si chiama Enrico Puricelli ed è il sindaco uscente.

E questo, nella conferenza stampa in piazza in città domenica mattina, è stato certamente uno degli elementi sui quali si è proiettato il discorso degli alleati che lo sostengono: ad un sindaco si riconoscono meriti, e se si ricandida, si tende a caldeggiare la continuità, appunto. Ma il discorso è quasi sempre rivolto a “loro“, agli apparentati. Alle diverse sensibilità che si sono coagulate attorno al nome di Alessandro Ferrazzi, espressione sì di Pd e liste civiche, ma che ha messo in cascina i voti dei Cinquestelle e di altre liste civiche.

Su questo punto, il campo avverso parla apertamente di “accozzaglia“ e lo fa mostrando i vicini gazebo dei (già) avversari: «Non riescono a rimanere sotto lo stesso gazebo, ognuno ha il suo, figuriamoci se sono in grado di governare insieme, magari dovendo pure toccare temi importanti sui quali non hanno di certo una linea comune», ha spiegato il candidato sindaco Puricelli supporto dai colonnelli locali dei partiti: Simone Longhini per Forza Italia, Francesco Carbone per Fdi e Leonardo Tarantino, ex sindaco di Samarate e fino a ottobre 2022 parlamentare della Lega.

«Siamo gente fedele e che mantiene le promesse fatte», è stato il refrain dell’incontro pubblico, contornato dal dubbio che l’altra compagine una volta eletta possa arrivare ad una quadra politica, dunque di vedute e di scelte, sui temi utili per la città: «Non ho capito ancora con quale dei quattro programmi dovrò confrontarmi», ha spiegato lo stesso Enrico Puricelli a conclusione dell’incontro, durante il quale è stato annunciata la partecipazione di uno dei “big“ della politica italiana: mercoledì prossimo, il 19 giugno alle ore 19 piazza Mantegazza si terrà un comizio con Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e segretario della Lega.

