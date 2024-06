Il festival “Il lago Cromatico” festeggia i dieci anni con un programma multisensoriale

Prenderà il via il 21 giugno la decima edizione del festival “Il Lago Cromatico“, rassegna musicale e culturale estiva organizzata dall’Associazione Musica Libera, che unisce che unisce scorci eccezionali, luoghi storici e musica colta nei comuni lombardi sul lago Maggiore.

La nuova edizione si svolgerà da Giugno a Settembre e coinvolgerà i Comuni di Angera, Brebbia, Comabbio, Laveno Mombello, Leggiuno, Ranco, Somma Lombardo, Taino e Travedona Monate insieme a numerosi musei, associazioni, operatori turistici e commerciali del territorio.

«L’idea che ha portato alla nascita del Festival Il Lago Cromatico è di far conoscere al pubblico un territorio di rara bellezza: la bassa sponda lombarda del Lago Maggiore – ha commentato Clara Schembari, presidente dell’associazione che organizza il Festival, durante la presentazione che si è svolta in salone Estense a Varese – La natura rigogliosa, i borghi caratteristici con le loro unicità artistiche, le tradizioni locali, gli scorci sul Lago e sulle montagne, le sfumature di colori del Lago e del cielo, che ogni giorno regalano allo spettatore un panorama diverso da ammirare, rappresenta tutto ciò a cui si ispira il Festival e il desiderio di condividere queste emozioni con il suo pubblico con proposte culturali ed artistiche sempre di alto livello, ma attente a rispettare gli ambienti dove si svolgono».

Durante il festival, come è ormai consuetudine, verranno proposti eventi in alcuni dei siti più suggestivi della zona con l’intendo di raccontarne la storia, appuntamenti nella natura e sulle sponde del Lago per imparare ad ascoltarne la sua bellezza ed eventi per conoscere le tradizioni locali, che così fortemente caratterizzano ogni singolo paese.

«Quello che caratterizza il festival è il fatto che si tratti di una esperienza multisensoriale: il che avviene quando si ascolta qualcosa in questo salone e guardando fuori dalle finestre – ha sottolineato il “padrone di casa” della presentazione, l’assessore ala cultura del comune di Varese Enzo Laforgia – Oltre all’importante programma musicale a concorrere a rendere tutto più bello è anche il luogo in cui vengono rappresentati»,

Inoltre «Si tratta di una importante promozione per le bellezze della provincia, veicolate in un contesto culturale di grande valore» ha sottolineato infine il consigliere provinciale Michele Di Toro.

MUSICA PER GLI OCCHI, ANCORA UNA VOLTA PROTAGONISTA

La musica sarà la protagonista del Festival con 11 concerti in alcuni dei luoghi più suggestivi della bassa sponda lombarda del Lago Maggiore, ispirati alla storia dei luoghi e ad una continua ricerca dei legami tra la musica di tradizione e quella colta, tra antico e contemporaneo.

Come ormai da tradizione, il Festival Il Lago Cromatico inizierà Venerdi 21 Giugno con la Festa Europea della Musica di Ranco, giunta alla sua 12esima edizione: tantissime formazioni musicali animeranno il paese per tutta la serata, esibendosi dalle 19 nelle principali piazze del Comune e sul lungolago ed unendosi alle migliaia di artisti e di città in tutt’Italia e nel mondo aderenti a questa storica iniziativa, nata per celebrare il solstizio d’Estate. Quest’anno il paese di Angera si unirà alla Festa, consentendo di percorrere il lungolago che unisce i due paesi in bici o con altri mezzi ecostostenibili, chiudendo il passaggio alle auto dalle 18.30.

Il 28 Giugno è alla scoperta del Castello Visconti di San Vito di Somma Lombardo con un percorso guidato attraverso le stanze e la storia del Castello dalle sue origini medievali fino alla sua epoca più moderna, la musica arriverà insieme al Duo d’arpe Alchimia e il mezzosoprano Ilaria Monteverdi.

Sulla terrazza panoramica della Funivia del Lago Maggiore a Laveno Mombello I’11 Luglio ci sarà uno spettacolo dedicato alla straordinaria capacità innovativa della musica del grande Fred Buscaglione, mentre il 18 Luglio a Comabbio si esibiranno i D’Esperanto Trio, con il loro progetto dedicato alla musica di tradizione emiliana proposto in una rilettura contemporanea. Il giorno dopo, il 19 luglio, nel parco dedicato a Giò Pomodoro a Taino si esibiranno invece i Mishkalè, formazione storica con quindici anni di attività dedicata alla ricerca nella musica tradizionale di origini klezmer, yiddish e gitana dell’Est Europa. Il 21 Luglio invece riapre al pubblico Villa Scavarda Palletta ad Angera con il concerto della formazione emiliana I Violini di Santa Vittoria e il loro nuovo progetto Caffè Kakania, dedicato alla scoperta delle radici mitteleuropee della musica popolare reggiana. Da segnalare è poi il concerto che si svolgerà il 26 Luglio all’Eremo di S. Caterina con il Quartetto Sincronie e il loro progetto musicale dedicato al legame tra la musica di Malipiero e Montevederdi. Mentre sarà il jazz protagonista il 27 Luglio al MIDeC di Laveno Mombello: il suggestivo museo della ceramica, sul lungolago di Cerro, ospiterà la bravissima pianista Tiziana Cappellino insieme a Cesare Mecca alla tromba.

Il 3 Agosto l’appuntamento sarà invece all’alba sul lungolago di Monate a Travedona Monate con i Dolomiti Horn Ensemble, per un concerto dedicato alla natura che avrà inizio alle 6.30. I Bandarandan, formazione multiculturale con vent’anni di attività concertistica, animerà invece con ritmi balcanici, klezmer e contaminazioni latinoamericane la festa di mezza estate a Ranco sabato 10 Agosto.

Il Festival continuerà a Settembre con altri due importanti eventi. Il 13 Settembre si svolgerà ad Angera nella Chiesa di S. Alessandro un concerto con la partecipazione del famoso pianista Roberto Cominati: il concerto sarà dedicato alla memoria di Dino Ciani, celebre pianista del quale quest’anno ricorre il cinquantesimo dalla sua scomparsa e che visse diversi anni tra Ranco ed Angera.

L’ultimo appuntamento della rassegna si svolgerà il 28 Settembre alla Chiesa dei SS. Pietro e Paolo di Brebbia con la partecipazione di Giovanni Falzone, famoso jazzista, che proporrà una rilettura in chiave contemporanea attorno allo Stabat Mater di Pergolesi.

GODERSI IL FESTIVAL OLTRE LA MUSICA

Il Festival, come ben sa chi lo conosce già, non è però solo musica: la prima caratteristica è quella infatti di rendere fruibili gli straordinari luoghi che ospitano i concerti per un loro approfondimento. Numerose quindi saranno le possibilità di visitare – in occasione dei concerti – importanti siti di interesse storico, artistico e culturale tra cui il Castello Visconti di San Vito (Somma Lombardo), la Rocca Borromea (Angera), l’Eremo di Santa Caterina del Sasso (Leggiuno).

In collaborazione con il Museo Diffuso di Angera, verranno organizzate passeggiate guidate alla riscoperta delle meraviglie del territorio di Angera. In particolare, si segnala l’appuntamento del 14 Luglio, dal titolo Scritto tra le stelle, un itinerario esperienziale dal lungolago alla Rocca di Angera sulle tracce dei destini delle grandi famiglie legate alla storia della città Visconti, Sforza e Borromeo (in collaborazione con Terre Borromee).

In collaborazione con la Riserva di Biosfera MAB Ticino Val Grande Verbano, ad Angera e Comabbio sarà disponibile al pubblico la mostra fotografica di Armando Bottelli dal titolo NATURA in MOSTRA.

Ma ci sarà anche un tocco di sport e di buon cibo: il 7 Luglio si svolgerà la Mangia, bevi, bici, l’evento di cicloturismo organizzato dalla Bottega del Romeo di Ispra L’enogastronomia sarà poi protagonista in molti appuntamenti della manifestazione: come la colazione e lo yoga dopo il concerto all’alba, o gli stand gastronomici durante la festa Europea di Ranco e anche al concerto del 10 agosto. Ma il più atteso, anche quest’anno, è quello della “cena del festival” al famoso Ristorante Il Sole di Ranco, che quest’anno si terrà il 4 Luglio.

DIECI ANNI RAGGIUNTI GRAZIE A GRANDI COLLABORAZIONI

L’iniziativa è patrocinata da Regione Lombardia, Provincia e Comune di Varese, Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, Camera di Commercio di Varese, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi – Alto Piemonte e Riserva di Biosfera MAB Ticino Val Grande Verbano.

«Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che credono nella crescita e nell’importanza di questa manifestazione e decidono di supportarla ogni anno – sottolineano gli organizzatori – In particolare, si ringraziano Athison – Manifattura Domodossola; Terre Borromee; Delta Instrument; CGIL SPI Varese;

Associazione Culturale Europea e tutti i partner della rassegna».

Il programma completo del Festival è disponibile sul sito web: www.illagocromatico.com